منتخب الناشئين يُشارك في «دولية إيطاليا»



دبي (الاتحاد)



غادرت إلى إيطاليا بعثة منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2009، استعداداً للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية الودية التي تقام خلال الفترة من 25 أبريل إلى الأول من مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخباً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، ضمت «الأولى» منتخبات إيطاليا وكوريا الجنوبية ورومانيا، والمجموعة الثانية منتخبات سلوفينيا والسعودية والتشيك، والمجموعة الثالثة منتخبات إيرلندا والإمارات وشمال مقدونيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات النمسا وويلز والنرويج.

واختار الإسباني ألبيرتو جونزاليس مدرب منتخبنا 22 لاعباً للمشاركة في هذه البطولة الدولية، وهم: منصور عارف الفلاسي، فارس علي عبدالله، محمد عبدالرحمن موسى، عمران عارف محمد، مروان صالح محمد، عبدالله عوض سعيد (شباب الأهلي)، علي حسن معروف، سلطان قاسم محمد (النصر)، حسين يوسف أنور (الوصل)، مسلم محمد خلف، مبارك أحمد البريكي، عبدالعزيز خالد علي، عبدالرحمن وليد العواني، عبدالله خميس مسعود، بطي خميس مسعود (الجزيرة)، سلطان ناصر بخيت (الشارقة)، محمد حسن شادوك (الإمارات)، سعود يعقوب الدرعي (العين)، عيسى أحمد البلوشي (اتحاد كلباء)، سعيد علي سالم (المدام)، عبدالله علي حارب (عجمان)، زايد خالد عبدالله (بني ياس).

ويُواجه منتخبنا في المباراة الأولى نظيره الإيرلندي يوم غد، ويُواجه منتخب شمال مقدونيا يوم السبت.

ويحرص اتحاد كرة القدم على مشاركة منتخباتنا للفئات العمرية في مثل هذه البطولات التي تشهد مشاركة واسعة من منتخبات أوروبية وآسيوية وأفريقية ومن أميركا الجنوبية، مما يكسب اللاعبين خبرات ومهارات جديدة نتيجة احتكاكهم بهذه المنتخبات، ويحرص الجهاز الفني على منح الفرصة للعناصر الموجودة في قائمة أبيض الناشئين للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية قبل خوض المباريات الرسمية، علماً أن منتخبنا اختتم تحضيراته لهذه البطولة بخوض مباراة ودية أمام شقيقه البحريني انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.