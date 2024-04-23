«هوكي الجليد» يتألق في كأس العالم بصربيا



بلجراد (وام)



حقق منتخب هوكي الجليد، فوزه الثاني على التوالي في كأس العالم المستوى الثاني«A»، على حساب آيسلندا 7-2، ضمن الجولة الثانية من البطولة التي تحتضنها صربيا في الفترة من 21 إلى 27 أبريل الحالي، في قاعة «بيونير» بالعاصمة بلجراد.

وخيم التعادل 1-1 على الشوط الأول، بينما تفوق منتخبنا في الشوط الثاني 6-1، وحضر التعادل سلباً في الشوط الثالث.

وتنتظر المنتخب مواجهة ثالثة يوم الأربعاء أمام نظيره الكرواتي، ضمن الجولة الثالثة من البطولة. وأشاد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، بنتائج المنتخب في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، وقال:«إن اللاعبين في مرحلة جديدة من التحدي أمام المنتخب الكرواتي، بطموح الفوز الثالث، وتأكيد التطور الذي حققته هذه الرياضة في الدولة، بفضل الاستراتيجية الطموحة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة».

وأضاف: «بتوجيهات ومتابعة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس الاتحاد، تمضي المنتخبات الوطنية في الاتحاد وفق استراتيجية شاملة هدفها الأساسي التطور ومواكبة المستويات العالمية، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الوصول إلى النتائج الجيدة بهذه النسخة من البطولة، خاصة أن المنتخب وصل إلى المستوى الثاني «A» عالمياً».

وتوجه القبيسي بالشكر إلى أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى صربيا وأعضاء السفارة، على متابعة المنتخب منذ وصوله إلى بلغراد، ودعمه معنوياً بحضور الجولتين الأولى والثانية للبطولة، ما يمثل دافعاً للمنافسة على النتائج الجيدة لرفع علم الإمارات في هذا المحفل الدولي الكبير.