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دبا ودبا.. «سباق ثنائي» على وصافة «دوري الأولى»

دبا ودبا.. «سباق ثنائي» على وصافة «دوري الأولى»
24 ابريل 2024 01:42

دبي (الاتحاد)‬‬‬‬

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تخطت أهداف «دوري الدرجة الأولى» حاجز الـ 600 هدف، لتصل إلى 614 هدفاً في 224 مباراة، بنهاية «الجولة 28» التي أشعل فيها الفجيرة السباق على وصافة الترتيب، بعدما ألحق الخسارة بمضيفه دبا الحصن 2-1، في قمة الجولة التي غاب عنها العروبة المتصدر بـ 64 نقطة. وشهدت الجولة» فوز دبا على الحمرية 3-1، ويونايتد أمام جلف أف سي 2-1، وتفوق الظفرة على سيتي 4-2، والتعاون أمام جلف يوناتيد 2-1، فيما تعادل مسافي ومصفوت من دون أهداف.
وقدم «الذئاب» الذي رفع رصيده إلى 45 نقطة، مقابل 54 لمضيفه دبا الحصن «الوصيف»، خدمة إلى دبا «الثالث»، والذي قلص فارق النقاط بينه والحصن الوصيف إلى نقطتين، بفوزه على الحمرية 3-1 ليرفع رصيده 52 نقطة.  
واتضحت ملامح المنافسة على بطاقتي الصعود لدوري المحترفين، مع بقاء 6 جولات على ختام الدوري 31 مايو، بعدما اقترب العروبة المتصدر من حسم البطاقة الأولى، حيث يقف على بُعد 4 نقاط من مبارياته الست المتبقية.
في المقابل، تبدو حظوظ دبا الحصن «الوصيف» بـ 54 نقطة من 26 مباراة، ومنافسه دبا «الثالث» برصيد 52 نقطة الأكبر في حسم المنافسة على مقعد الوصيف، في الوقت الذي يملك فيه الفجيرة «الرابع» رصيد 45 نقطة من 27 مباراة، ويونايتد «الخامس» 43 نقطة من 25 مباراة، وصولاً إلى الظفرة السادس برصيد 40 نقطة من 26 مباراة، حظوظاً متباينة في سباق المنافس.
وتتواصل إثارة «دوري الأولى» يومي السبت والأحد المقبلين بإقامة «الجولة 29»، والتي تشهد مواجهات العروبة وجلف يونايتد، يونايتد والظفرة، الفجيرة ومسافي، التعاون وجلف أف سي، دبا والعربي، الذيد والحمرية، الرمس ودبا الحصن، وسيتي والجزيرة الحمراء. 

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