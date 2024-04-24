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الرياضة

مافريكس وكليبرز.. «المعادلة»

مافريكس وكليبرز.. «المعادلة»
24 ابريل 2024 11:22

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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سجّل السلوفيني لوكا دونتشيتش 32 نقطة، وقاد دالاس مافريكس إلى معادلة سلسلته مع لوس أنجلوس كليبرز 1-1، بعد الفوز على مضيفه 96-93، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي إيه».
وإلى دونتشيتش الذي مرّر أيضاً 9 كرات حاسمة، سجّل الموزّع كايري إرفينج 23 نقطة، ليعود مافريكس بموقف جيّد إلى تكساس، حيث سيخوض المباراتين الثالثة والرابعة.
وشكّل دونتشيتش وإرفينج ثنائياً رائعاً في الربع الأخير، حيث أسهما بتسجيل 14 نقطة متتالية وضعت المباراة بعيداً عن متناول كليبرز الذي عاد إلى صفوفه كواهي لينارد «15 نقطة»، بعد تعافيه من الإصابة.
وبعد فوزه في مباراة الأحد على أرضه 109-97، بدا كليبرز الذي تخلّف طوال المباراة أمام ضيفه، في طريقه إلى فوز ثانٍ، عندما تقدّم بفارق ست نقاط مطلع الربع الأخير، لكن الثنائي دونتشيتش-إرفينج أسهم بفوز مستحق لدالاس.
قال دونتشيتش «تعيّن علينا إصدار بعض الضجيج في المباراة الثانية، كما تعرفون الأولى لم تكن الأفضل من قبلنا».
وأضاف «عدنا وأردنا إثبات أن بمقدورنا مواجهتهم»، مشيداً بأداء زميله إرفينج «من الرائع أن يكون معنا في الفريق، يساعدني ذلك كثيراً، شاب رائع، وأنا سعيد لوجوده».
ولدى الخاسر، سجّل كل من جيمس هاردن وبول جورج 22 نقطة، ويتأهل الى الدور التالي من «البلاي أوف» الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

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