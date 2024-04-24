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الرياضة

تعرف على مركز مبابي في ريال مدريد!!

تعرف على مركز مبابي في ريال مدريد!!
24 ابريل 2024 12:30


أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي «25 عاماً» بات يعلم من الآن المركز الذي يشغله في ريال مدريد، عندما ينتقل إليه الصيف القادم، مالم تحدث مفاجأت. وإذا كانت بعض الصحف الإسبانية والفرنسية قالت إنه وقع اتفاقاً بالفعل مع الريال، فإن بعض المصادر الأخرى تكتفي بالقول إن الأمورتتقدم بصورة جيدة بين الطرفين من أجل توقيع العقد بصفة نهائية، وإن المركزالذي يشغله في «السانتياجو برنابيو» أصبح معروفاً.
وذكرموقع جول العالمي أن البرازيلي فينسيوس جونيور لن يتأثرمركزه بقدوم مبابي، مثلما أكد ذلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، بل إن مواطنه رودريجو لن يتأثر أيضاً، لأن النية تتجه نحوأن يلعب «فتى بوندي المدلل» رأس حربة صريحاً، وهكذا لن يكون هناك تخوف على مركزي فينسيوس ورودريجو.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة آس إن مركز رأس الحربة «رقم 9» ليس غريباً على مبابي، لأنه كان يلعب فيه في بداياته مع موناكو، وإنه يوافق تماماً ومن دون أية مشكلات على العودة إلى هذا المركز، بل إن الصحيفة نقلت عن المقربين من مبابي قوله: هذا التحدي يجذبني ويشدني.
وأضاف المقربون من هداف كأس العالم الأخيرة 2022، إن كليان يعلم إنه بوجوده في مدريد ستكون فرصته أكبر للحصول على دوري الأبطال والكرة الذهبية، وأيضاً الحذاء الذهبي، وهذا أمر جيد بالنسبة له، وإن إشراكه في مركز المهاجم الصريح يساعده كثيراً على إحراز الأهداف.
وقالت الصحيفة إن المقربين من مبابي أرادوا بقول ذلك أن يُثبتوا إنه ليس هناك مشكلة في أن يلعب «كابتن» منتخب «الديوك» في مركز رأس الحربة الصريح، وإنه متحفز لهذا الأمر بقوة، لأن هذا المركز ليس جديداً عليه.
وقال موقع جول، إن مساندة فينسيوس، ورودريجو، وبيلينجهام ودياز لمبابي، بإرسال الكرات إليه داخل منطقة المنافس، يسهم كثيراً في زيادة حصيلة هذا النجم من الأهداف. وأضاف الموقع أن الإسباني لويس إنريكي المديرالفني لسان جيرمان أشرك مبابي أكثرمن مرة هذا الموسم في مركز رأس الحربة، في مباريات الدوري الفرنسي، ولهذا ليس هناك مايدعو للقلق على مبابي في هذا المركز. 

مبابي
كيليان مبابي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
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