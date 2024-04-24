«بيلييه» إلى «التقاعد»!



عصام السيد (أبوظبي)



أعلن أوليفييه بيلييه، أحد أشهر الفرسان الدوليين في العصر الحديث، اعتزاله الوشيك عن عمر 51 عاماً، ويشارك الفارس الفائز بسباق قوس النصر الفرنسي في أربع مرات، وأيضاً ببطولة الفرسان أربع مرات في موطنه فرنسا، في سباقين في مضمار لا تست في جنوب غرب فرنسا الخميس، سيكون بمثابة نهاية مسيرة شهدت سلسلة من النجاحات الدولية، بما في ذلك «الديربي» الإنجليزي مع هاي رايز في 1998، و«الجينيز» الإنجليزي، وكأس اليابان، وكأس «البريدرز».

واستمتع بارتباط طويل مع نجمة الميل «جولديكوفا»، حيث امتطى الفرس، لتفوز بـ 17 من أصل 27 في مسيرتها في السباقات، وتضمنت الثلاثية الشهيرة في «البريدرز كب مايل» أعوام 2008 و2009 و2010.

قال بيلييه لصحيفة ريسنج بوست اللندنية: «حققت أكثر من 3700 انتصار حول العالم، متضمنة 502 فوز في سباقات الفئات المصنفة، منها 165 فوزاً في الفئة الأولى، بما في ذلك تلك الموجودة في السباقات العربية، ومثل الجميع، حان دوري، أنا أصغر قليلاً من فرانكي ديتوري، وأتوقف قبله، وكانت مسيرة غير عادية، وآمل أن أقول إنها كانت مثالية.