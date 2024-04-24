بارك تأهل العين إلى نهائي «أبطال آسيا».. هزاع بن زايد: «فالكم الناموس»

معتز الشامي، مراد المصري (دبي)

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، تأهل «الزعيم» إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، على حساب مضيفه الهلال السعودي 1-2، ليتفوق العين بواقع 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مبارك لنادي العين ولاعبيه وجهازه الإداري وجمهوره وللإمارات التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، متمنين للفريق مواصلة مسيرة النجاح والتتويج بالبطولة، وفالكم الناموس».

بذكريات «التتويج» بلقب دوري أبطال آسيا 2003، يقف العين على أبواب «المجد» مجدداً، وتفصله «خطوة واحدة» إلى تكرار «الإنجاز التاريخي»، بعد أن تأهل إلى نهائي «نسخة 2024»، عبر محطات صعبة، آخرها الهلال السعودي في نصف النهائي، وقبله النصر السعودي من ربع النهائي.

إنجاز «الزعيم» لم يقتصر على بلوغ نهائي الحلم الآسيوي، بل قطع خطوة جديدة للتأهل إلى كأس العالم 2025، والذي يعتبر الأكبر في التاريخ، من حيث عدد الفرق المشاركة «32 فريقاً»، والجوائز المالية التي يتوقع أن تكون الأضخم من نوعها.

ويحتاج «البنفسج» إلى الفوز باللقب الآسيوي، من أجل ضمان حجز البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة إلى «المونديال»، بعدما ذهبت أول ثلاث بطاقات إلى أوراوا الياباني، والهلال السعودي، بطلي النسختين الماضيتين لدوري الأبطال، وأولسان هيونداي الكوري صاحب أفضل رصيد في التصنيف المؤهل إلى كأس العالم برصيد 81 نقطة.

ويملك تشونبوك الكوري حالياً البطاقة الرابعة «80 نقطة»، إلا أن ذلك «مرهون» بعدم فوز العين أو يوكوهاما باللقب، وبالتالي بقاء تشونبوك في المركز الأعلى في التصنيف.

ويقام كأس العالم للأندية في أميركا من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، وتأكد تأهل فرق عالمية كبرى أبرزها مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونيخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بورتو، بنفيكا، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، الأهلي المصري، والوداد المغربي، وغيرها.

ويلعب العين لقاء ذهاب النهائي أمام يوكوهاما الياباني 11 مايو المقبل في اليابان، بينما يخوض مباراة العودة والتتويج القاري 25 مايو على استاد هزاع بن زايد، حيث ارتفع سقف الطموح، وباتت جماهير «الأمة العيناوية»، إلى جانب جماهير الكرة الإماراتية عموماً، تطالب بالتتويج وتشريف كرة الإمارات.

ويعد تأهل العين إلى النهائي الآسيوي، هو الرابع في مسيرته بعد نسخ 2003, 2005, 2016، كما أدى الإنجاز إلى عودة دوري الإمارات إلى «وصافة الغرب» والترتيب الرابع قارياً، بما يسمح بزيادة مقاعد الإمارات في بطولات دوري الأبطال من النسخة بعد المقبلة.

وأغلق الجهاز الفني ملف مباراة الهلال، للتركيز على التحضير لأهم مباراتين في مايو المقبل أمام يوكوهاما، والتي تتعلق بضرورة المنافسة بقوة على اللقب الآسيوي، إلا أن التحضير لمواجهة فريق من الشرق يختلف في ظل قوة المنافس، والذي يتطلب «فورمة» عالية وقدرة على مواجهة السرعة التكتيكية المتوقعة، حيث يستغل كريسبو مباريات الدوري، سواء أمام شباب الأهلي في الجولة المقبلة، أو بقية المباريات للتركيز على رفع الكفاءة والقدرة للاعبين، لتكون خير وسيلة لتجهيز عناصر العين لـ «الفورمة القارية» المطلوبة قبل مواجهة النهائي.

ومن جهته، يرى كريسبو أن ما تحقق يعد إنجازاً للاعبين، في ظل الظروف الصعبة التي مرت على الفريق، لاسيما الغيابات والإصابات، ووجَّه الشكر إلى جماهير العين وإدارة النادي، وقال: «فخور بوجودي في هذا النادي العظيم، وسعيد بتخطي الهلال المنافس الصعب».

وشدد كريسبو على أن فريقه قادر على التتويج، بالمزيد من الجهد والعرق والتضحيات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ثقته الكبيرة في الروح القتالية للاعبيه، في ظل مساندة الجميع للفريق، والتفاف الكل حول النادي، من جماهير وإدارة، ما يسهل مهمة الفريق في بقية مشواره هذا الموسم، وأن الجهاز الفني يضع خطة مكثفة للنهائي تراعي التفاصيل كافة.