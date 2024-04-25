ليفربول.. «النكسة الكبيرة»!

ليفربول (أ ف ب)



مُنيت آمال ليفربول، بإحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بـ «نكسة كبيرة»، بعد سقوطه على يد مضيفه إيفرتون 0-2 في «ديربي ميرسيسايد»، في المرحلة التاسعة والعشرين المؤجلة، فيما أوقف مانشستر يونايتد نزيف النقاط، بفوز صعب ومتأخر على شيفيلد يونايتد «متذيّل» الترتيب 4-2.

ويدين إيفرتون بفوزه الى ثنائية جاراد برانثويت (27) ودومينيك كالفرت-لوين (58).

وتُعد الخسارة قاسية بالنسبة لآمال ليفربول في تحقيق اللقب في موسم مدربه الألماني يورجن كلوب الأخير في «أنفيلد»، إذ بات يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر، بعد فوزه الكاسح على تشيلسي 5-0، فيما يتقدم بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب مع مباراتين أقل، يخوض إحداهما أمام مضيفه برايتون الخميس.

قال كلوب الذي يقترب من نهاية فترة ولايته في «أنفيلد»: يمكنك قراءة الترتيب، نحن بحاجة إلى أن يعاني السيتي وأرسنال من أزمة حقيقية، ونحتاج إلى الفوز بالمباريات.

وتابع المدرب الألماني الذي لم يكن قد يخسر أمام إيفرتون سوى مرة واحدة في 18 مباراة، قبل أن يسقط في «ديربي ميرسيسايد» الأخير له: لم يكن الأداء الأكثر إلهاماً، أشعر حقاً بالناس، أنا آسف لذلك، أخبرني الناس من قبل عن الرقم القياسي في «الديربي»، إنه شعور مختلف «الخسارة»، ولم يكن الأمر ضرورياً لكنه حدث».

وفي حال فوز رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا، يتراجع ليفربول إلى المركز الثالث، بعدما مُني بخسارته الثالثة في آخر 5 مباريات في مختلف المسابقات.

وكان ليفربول يمني النفس بالإبقاء على آماله بالتتويج، بعد خروجه المخيب من ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» التي كان مرشحا بقوة للظفر بلقبها، إضافة إلى خروجه من ربع نهائي كأس إنجلترا.

من ناحيته، عزّز إيفرتون آماله في البقاء في دوري الأضواء، بعدما كان قد حُسم من رصيده ثماني نقاط في وقت سابق من هذا الموسم لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، وبات في رصيده 33 نقطة في المركز السادس عشر.

على ملعب جوديسون بارك، تلقى «الريدز» ضربة موجعة، بعدما افتتح برانثويت التسجيل، إثر «دربكة» داخل المنطقة، ثمّ كرة ارتدت عن طريق الخطأ من قدم المدافع الفرنسي لليفربول إبراهيما كوناتيه، سدّدها لتمر تحت الحارس البرازيلي أليسون بيكر (27).

وتوالت فرص ليفربول قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، من دون أن تسفر عن هدف التعادل، حيث أهدر الكولومبي لويس دياز فرصة خطيرة، بعد كرة طويلة استقبلها وسددها بين يدي الحارس جوردان بيكفورد (44).

وسعى محمد صلاح على دفعتين لإدراك التعادل، لكن تسديدته ارتدت من دفاع إيفرتون، قبل أن يسدد الثانية بعيدا فوق المرمى (45).

وحظي الفرعون المصري بفرصة أخرى لإعادة المباراة إلى نقطة الصفر، لكن مرة جديدة افتقر للنجاعة في اللمسة الأخيرة.

وبينما كان كلوب يعوّل على استمرار ضغط فريقه سعياً للتعادل، تلقى فريقه الضربة القاضية بالهدف الثاني عبر كالفرت-لوين من كرة رأسية بعد ركلة ركنية (58).

وعاند الحظ مجدداً ليفربول عندما ارتطمت كرة دياز في القائم (70)، قبل أن يتصدى بيكفورد لكرة ساقطة من خارج المنطقة للبديل هارفي إليوت (89).

وانتفض مانشستر يونايتد بهدفين في أربع دقائق في أواخر المباراة، ليهزم ضيفه شيفيلد يونايتد 4-2، سجّل رباعية «الشياطين الحمر» هاري ماجواير (42) والبرتغالي برونو فرنانديز (61 من ركلة جزاء و81) والدنماركي راسموس هويلوند (85)، مقابل جايدن بوجل (37) والتشيلي بن بريريتون دياس (50) لشيفيلد.

وتقدم اليونايتد الذي وضع حدا لسلسلة من أربع مباريات من دون فوز في «البريميرليج» للمركز السادس برصيد 53 نقطة، متقدماً بفارق 3 عن نيوكاسل السابع الذي سقط أمام مضيفه كريستال بالاس بهدفين فيما يقبع شيفيلد في المركز الأخير بـ 16 نقطة.

وكان يونايتد تأهل بشق الأنفس إلى نهائي كأس إنجلترا لمواجهة جاره السيتي، إثر فوزه على كوفنتري سيتي من الدرجة الثانية بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، بعدما فرّط بتقدمه بثلاثية.