«الكاف» يعاقب اتحاد العاصمة بـ «الثلاثة»!

القاهرة (أ ف ب)



قرر الاتحاد الأفريقي «الكاف» لكرة القدم، خسارة اتحاد العاصمة الجزائري مباراته في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي 0-3.

ووجه الاتحاد الأفريقي رسالة إلى الاتحاد الجزائري جاء فيها: «معاقبة نادي اتحاد العاصمة باعتباره خاسراً بنتيجة 0-3».

وحوّلت لجنة المسابقات «القضية إلى لجنة الانضباط لبحث المزيد من العقوبات».

وأضافت اللجنة أن مباراة الإياب ستقام في موعدها على الملعب البلدي في بركان الأحد المقبل.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه حصل على نسخة من قرار «الكاف» بشأن مباراته أمام اتحاد العاصمة.

وحضر النادي المغربي إلى الملعب، لكنه بقي في غرفة تبديل الملابس، حتى مرور موعد بداية اللقاء، بينما دخل اتحاد العاصمة الميدان، خلافاً للطاقم التحكيمي للمباراة التي لم تنطلق أصلاً.