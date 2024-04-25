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الرياضة

«الزعيم» بطل «أفضلية الذهاب» بـ «السلسلة التاريخية»

«الزعيم» بطل «أفضلية الذهاب» بـ «السلسلة التاريخية»
25 ابريل 2024 10:39

 
سلطان آل علي (دبي)

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جاء تأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد «ملحمة كبيرة»، ذهاباً وإياباً، أمام الهلال السعودي المرشح الأول للبطولة، واستمرت سلسلة «الزعيم» في استغلال أفضلية الذهاب للمرة الثامنة في تاريخه.
ونجح «البنفسج»، خلال «نسخة 2024»، في زيادة سلسلته التاريخية، بعدم الفشل في التأهل عند الفوز ذهاباً في «الأبطال» بخروج المغلوب، وحضر ذلك أمام النصر السعودي في ربع النهائي، بعد الفوز ذهاباً بهدف، والخسارة 4-3 في الإياب، والتأهل بركلات الترجيح في نهاية المطاف، كما عاد ليكرر الأمر ذاته في نصف النهائي أمام الهلال، وذلك بانتصاره ذهاباً 4-2 في العين، والخسارة 2-1 في الرياض، ما أهّل العين إلى النهائي، ورفع عدد المرات التي تفوق فيها العين ذهاباً، ولم يفشل في التأهل إلى 8 مناسبات تاريخيّة.
وبالعودة إلى تاريخ «الزعيم» في دوري أبطال آسيا، نجد أنه مع مواجهتي النصر والهلال، استطاع العين الفوز ذهاباً في أدوار خروج المغلوب، خلال 8 مناسبات، ولم يفشل في التأهل إطلاقاً، والبداية بالنسخة الأولى 2003، حيث استطاع الفوز ذهاباً في نصف النهائي على داليان شيدا الصيني 4-2 في الإمارات، وتأهل رغم خسارته إياباً 4-3، وفي النسخة نفسها بالنهائي، فاز ذهاباً على بوليس تيرو التايلاندي بهدفين، وخسر إياباً 1-0، لكنه حقق اللقب. وفي «نسخة 2005»، اكتسح العين شينزين الصيني بـ «سداسية»، وتعادل معه إياباً من دون أهداف، وتأهل إلى النهائي الذي خسره لمصلحة الاتحاد السعودي.
وبعد 9 سنوات، في «نسخة 2014»، قابل الجزيرة، وفاز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة مكررة 2-1، ثم أطاح الاتحاد ذهاباً 2-0 وإياباً 3-1 في ربع النهائي.
وفي«نسخة 2016»، فاز العين ذهاباً على الجيش القطري 3-1 ثم تعادل إياباً 2-2، وتأهل الزعيم للنهائي، وأخيراً في النسخة الحالية أمام النصر والهلال.

دوري أبطال آسيا
العين
الهلال السعودي
النصر السعودي
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