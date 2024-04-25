العين يعود إلى نهائي «الأبطال» بـ «قوة الشخصية»



دبي (أ ف ب)



بعد نحو عقدين، من إحرازه دوري أبطال آسيا لكرة القدم، تسلّح العين بشخصيته القوية للعودة إلى النهائي، حيث يلاقي يوكوهاما مارينوس الياباني الشهر المقبل، حسب ما يقول نجمه السابق سلطان راشد.

بلغ العين النهائي على حساب الهلال السعودي في نصف النهائي «فاز 4-2 ذهاباً على أرضه، ثم خسر 1-2 إياباً، معزّزاً آماله بالتتويج الثاني في بطولته المفضلة بعد نسخة 2003، ويخوض في 11 و25 مايو النهائي الرابع، بعد 2003,2005 و2016.

وأهدى «الزعيم» كرة الإمارات قبل 21 عاماً لقبها القاري الوحيد، بفوزه في النهائي على تيرو ساسانا التايلاندي «2-0,0-1»، وخاض نهائي نسختي 2005 و2016 أمام الاتحاد السعودي «1-1,2-4» وتشونبوك «1-2,1-1» توالياً.

قال سلطان راشد الذي اختاره الاتحاد الآسيوي في 2018 ضمن أساطير البطولة، إن «العين له دائماً حضور قوي في دوري أبطال آسيا، لذلك فإن وصوله إلى النهائي الرابع ليس مصادفة والأمر له علاقة بالإرث والتاريخ».

ويُعدّ سلطان راشد «47 عاماً» أحد أبرز لاعبي العين الذين عاشوا أجواء الإنجاز، بعدما كان في عداد الجيل الذهبي الذي حصد لقب 2003.

وتابع اللاعب السابق: «تشكيلة العين الحالية قادرة على تكرار إنجاز 2003، وعندما تتأهل إلى النهائي على حساب فريقين سعوديين يضمّان أسماء عالمية مثل النصر والهلال، فمن حقك أن تحلم بإحراز اللقب».

وعاد العين الذي شارك في بطولته المفضلة 17 مرة منذ 2003 إلى دوري أبطال آسيا، بعد غياب نسختين توالياً، تأهل إلى نصف النهائي للمرّة الأولى منذ 2016 على حساب النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فوزه عليه ذهاباً 1-0 ثم إياباً بركلات الترجيح 3-1 بعد خسارته في الوقتين الأصلي والإضافي 3-4، وواصل «الزعيم» النجاح بفوزه على الهلال في الذهاب 4-2، بعدما كان متقدّماً بثلاثة أهداف في أوّل 38 دقيقة.

يرى راشد أن «شخصية العين القوية، هي من تصنع الفارق، وأي لاعب في الفريق يقدّم مستوى مغايراً، عندما يخوض دوري أبطال آسيا، لذلك أقول إن الأمر متعلق بإرث العين وتاريخه في البطولة القارية».

وخاض العين مبارياته الأربع مع النصر والهلال، بغياب هدّافه الأوّل التوجولي لابا كودجو بسبب الإصابة، ويُحسب لمدرّبه الأرجنتيني هرنان كريسبو أنه عرف كيف يتعامل مع الغياب المؤثر للابا، عبر تحويل المغربي سفيان رحيمي من الجناح إلى قلب الهجوم، لينجح في تسجيل 6 أهداف من أصل 9 لفريقه في شباك الفريقين السعوديين.

أكد سلطان راشد أن «تعامل كريسبو مع المباريات الأخيرة كان ممتازاً، وهو إضافة إلى إجادته في تطبيق خطط فنية تتوافق مع قوّة الهلال والنصر، فقد لعب على الجانب النفسي، وحفّز اللاعبين بطريقة مثالية، وهو ما ظهر خلال تصريحاته».

وأضاف «رحيمي ولابا ثنائي مهم للعين، لكن غياب الأخير للإصابة فرض التغيير في طريقة اللعب، وهي نجحت أمام النصر، لذلك لم يرغب كريسبو في تغييرها أمام الهلال».

وأكد سلطان راشد للاعبي العين أنه ليس هناك أجمل من «تحقيق لقب دوري الأبطال، فالميدالية الخاصة بلقب 2003 احتفظ بها في مكان خاص في منزلي، وكلما وقعت عيني عليها أشعر بالفخر والاعتزاز».