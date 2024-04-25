«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا



بلجيكا (الاتحاد)



يستضيف مضمار مونس جلين البلجيكي عصر الجمعة، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، تحت مظلة النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 5.000 يورو، 10 من نخبة الخيول، أبرزها «بابيلون» بقيادة ستيف هيلين، و«برنسيس» بقيادة فاندر بيك، وهما للمالك والمدرب جي تي زوتليف، و«كيرورا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف جيرني جالي وقيادة فيرمرش.

وهناك «خان دو نايل» لأورس إيشباخر، بإشراف المدربة السويسرية فرانشيسكا إيشباخر، وقيادة ستيف لورنت، إلى جانب «رازا بي» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة الفارسة البلجيكية آن فان تروست، وهي إحدى الفارسات التي بدأت المشاركة في سباقات السيدات والمتدربين في المهرجان.

ومن الواضح أن نهضة سباقات الخيول العربية في بلجيكا شهدت زيادة عدد السباقات بشكل كبير، وزيادة الملاك والمنتجين، إلى جانب زيادة الجوائز، وزيادة عدد الخيول المشاركة، مع تزايد الاهتمام بالتغطية الإعلامية، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول العربية وهو الهدف الأساسي للمهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.