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الرياضة

26 دارساً في الدورة الدولية للحكام والمشرفين بسباقات القدرة

26 دارساً في الدورة الدولية للحكام والمشرفين بسباقات القدرة
25 ابريل 2024 16:34

 
أبوظبي (وام)

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اختتمت في أبوظبي، الدورة الدولية للحكام والمشرفين والمندوبين الفنيين لسباقات القدرة، بحضور 26 دارساً، والتي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على مدار 4 أيام.
أقيمت الدورة، التي أدارها أحمد علي الحمادي، رئيس لجنة القدرة في المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، في إطار جهود الاتحاد الاستراتيجية لتمكين المواطنين والمواطنات من الكفاءة والقدرات التي تؤهلهم للمشاركة في تحكيم وإدارة منافسات بطولات القدرة، محلياً وعالمياً.
وأكد الحمادي أن الدورة تضمنت كل القوانين المستحدثة في 2024، والقوانين السابقة، والتأكيد عليها وتنفيذها وتطبيقها، إضافة إلى الجوانب التطويرية في سباقات القدرة، ضمن متطلبات الاتحاد الدولي، للحفاظ على مستويات الحكام، والارتقاء بقدراتهم.
وذكر أن الاتحاد الدولي للفروسية ينظم دورات مستمرة للحكام، لافتاً إلى أن لجنة القدرة في المجموعة الإقليمية السابعة وضعت على عاتقها تطوير الكوادر الفنية من الحكام والمشرفين في الوطن العربي، وتمكينهم من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات، بإشراف الاتحاد الدولي.
وأشار إلى جهود اتحاد الفروسية والسباق في تشجيع الكفاءات المختلفة من الحكام والمشرفين والمندوبين الفنيين، لاسيما أن هذه الخطوة تصب في إطار الخطط والبرامج التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات العالمية في الفروسية، من خلال نقل خبراتهم إلى العالم، وتمثيل الدولة في المحافل الخارجية.

الإمارات
أبوظبي
سباقات القدرة
اتحاد الفروسية والسباق
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