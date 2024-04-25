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الرياضة

10 منافسات في ختام موسم القفز بـ «الشارقة للفروسية»

10 منافسات في ختام موسم القفز بـ «الشارقة للفروسية»
25 ابريل 2024 17:22

 
الشارقة (الاتحاد)

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تنطلق الجمعة منافسات قفز الحواجز بنادي الشارقة للفروسية، في ختام برنامج الموسم الحالي الذي انطلق أيضاً بالشارقة، ويشتمل أسبوع الختام على 10 منافسات تقام الجمعة والسبت، بإشراف اتحاد الفروسية، ورعاية لونجين، راعية النسخة الـ 12 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وينال الفائزون وأصحاب المراكز المتقدمة جوائز 270 ألف درهم.
وتقام منافسات اليوم بميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، بمواصفات المرحلتين الخاصة لجميع فئات الفرسان، ويتراوح ارتفاع حواجزها بين 80 140 سم، عدا منافسة الأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها 105 سم، والفرسان من فئة المبتدئين المتقدمة «3»، ويصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها 115 سم، وتبدأ في السادسة والنصف مساءً بالميدان الخارجي.
ومنافسات اليوم الثاني، ثلاث منها بمواصفات الجولة الواحدة، ويتراوح ارتفاع حواجزها بين «80 130» سم، ومنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز لفرسان المستوى الأول، ويبلغ ارتفاع حواجزها 145 سم، وتقام بميدان الصالة المغطاة، ومنافسة بمواصفات المرحلتين بالميدان الخارجي بحواجز يبلغ ارتفاعها «105» سم للفرسان من فئة الأشبال، وخيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات، ولفئة الفرسان المبتدئين المتقدمة، ويصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها «115» سم.

الإمارات
الشارقة
الفروسية
قفز الحواجز
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