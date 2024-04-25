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الرياضة

«تنظيمية القفال» تضع خطط العمل لإنجاح «النسخة 33»

«تنظيمية القفال» تضع خطط العمل لإنجاح «النسخة 33»
25 ابريل 2024 17:27


دبي (الاتحاد)

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رفعت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من درجات الاستعداد والتحضير لتنظيم وإنجاح مهرجان «النسخة 33»، من 11-19 مايو المقبل.
وينظم السباق المرتقب المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث يتنافس نخبة الملاك والنواخذة والبحارة على امتداد أكثر من 50 ميلاً بحرياً على اللقب الكبير من جزيرة صير بونعير، مروراً بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي ليجسدوا صورة فريدة من صور الماضي ويحيوا ماضي الأجداد والآباء في التظاهرة الأعرق والأجمل في الموعد السنوي الذي يتكرر كل عام منذ 1991.
وشهد فندق دبليو دبي الميناء السياحي، انعقاد الاجتماع العام التنسيقي بين اللجنة المنظمة وشركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي كلاً من خالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي، مشرف الحدث، إضافة إلى العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد ركن مروان المرزوقي من قيادة الحرس الوطني، السرب الرابع.
ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال مشرف الحدث في بداية الاجتماع بممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية الداعمة لإنجاح الحدث، مثمناً الدعم الكبير لهذه الجهات، والذي أسهم في استمرار السباق طوال أكثر من ثلاثة عقود متواصلة.
وتناول الاجتماع التفاصيل الخاصة بالنسخة الثالثة والثلاثين، حيث استمع الحصور خلال الاجتماع لشرح مفصل من قبل اللجنة المنظمة تتضمن شرحاً وتوضيحاً للبرنامج الزمني للسباق، والذي يقام من 11-19 مايو المقبل، حيث عرض موعد بدء التسجيل بداية مايو المقبل، ومواعيد التحرك نحو جزيرة صير بونعير مكان انطلاقة الحدث، والتي تتحدد على ضوء تقارير المركز الوطني للإرصاد.
وتناول الاجتماع الجهود المشتركة، وفرص التعاون لإنجاح الحدث، وتم استعراض المتطلبات والخطط والبرامج، حيث خلص الاجتماع إلى خطة عمل موحدة بإشراف اللجنة العليا المنظمة يتم على ضوئها توحيد الجهود من خلال فريق عمل واحد، حيث تعمل اللجنة على دراسة كافة التقارير الخاصة بحالة البحر في الفترة المحددة كموعد للسباق والعمل على تحقيق مبدأ الأمن والسلامة للمشاركين من الملاك والنواخذة والبحارة، وكذلك اللجان العاملة.

الإمارات
دبي
سباق القفال
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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