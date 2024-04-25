غانم الهاجري يدعو إلى التكاتف والوقوف مع العين



دبي (الاتحاد)



تقدم غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بأصدق التهاني وأطيب الأماني لإدارة نادي العين، وللاعبين الأبطال، ولجماهير «الزعيم» الأوفياء، بمناسبة تأهل الفريق المستحق إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخ النادي العريق.

وقال: «الإنجاز ليس مجرد تأهل، بل هو استمرار لتاريخ العين الزاخر بالتميز والعطاء على صعيد كرة القدم الآسيوية، ويعكس تأهل نادي العين الذي يعتبر فخر الإمارات وممثلها في المحافل القارية والدولية، الجهود الجبارة التي بذلت من كل فرد في النادي، من إداريين ولاعبين وأفراد الجهاز الفني، للعودة إلى قمة الهرم الرياضي القاري والمساهمة في تعزيز السمعة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات عالمياً في مختلف المجالات لا سيما المجال الرياضي».

وأضاف: «إن دعم ممثل الوطن في هذه البطولة القارية يعد واجباً على كل محب ومتابع لكرة القدم الإماراتية بمختلف الانتماءات، حيث إن النجاح في هذه البطولة ليس فقط انتصاراً لنادي العين، بل هو انتصار لرياضة الإمارات بشكل عام والكرة الإماراتية بشكل خاص، حيث يبرز هذا التأهل الروح القتالية الاستثنائية التي أظهرها الفريق طوال رحلة التأهل، ونتمنى جميعاً أن تكلل هذه الجهود المبذولة بالتتويج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ الزعيم العيناوي، وتكرار المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي سبق وأن أحرز خلالها الميدالية الفضية بعد أداء تاريخي مشرف أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية للبطولة عام 2018».

ودعا الهاجري جميع أبناء الإمارات إلى التكاتف والوقوف مع العين في هذه المرحلة المهمة، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لـ «الزعيم» في تحقيق أعلى الإنجازات ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في الملاعب الرياضية إقليمياً وقارياً وعالمياً.