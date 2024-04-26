السيتي وأرسنال.. «النقطة اليتيمة»!

مانشستر (أ ف ب)



بات مانشستر سيتي «حامل اللقب» على بعد نقطة واحدة من أرسنال متصدر الترتيب، بعد فوزه الساحق على حساب مضيفه برايتون برباعية في مباراة «مؤجلة» من المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح في رصيد «السيتي» 76 نقطة بفارق نقطة «يتيمة» عن أرسنال المتصدر، إلا أن فريق المدرب الاسباني بيب جوارديولا لا يزال يملك مباراة أقل، ما يضعه في موقف متقدم لإحراز اللقب للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم.

في المقابل، تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 74 نقطة، بعدما تلقى هزيمة مؤلمة على يد جاره إيفرتون 0-2.

وتلقى برايتون هزيمته الحادية عشرة مقابل 11 فوزاً و11 تعادلاً، ليبقى في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة.

ومع خروجه من دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي على يد ريال مدريد بركلات الترجيح، بعد تعادلهما في مجموع المباراتين 4-4، بات تركيز السيتي على إحراز ثنائية الدوري والكأس التي بلغ مباراتها النهائية لمواجهة جاره مانشستر يونايتد بعد تخطيه تشيلسي في نصف النهائي.

وبالفعل، أظهر «سيتي» تركيزاً عالياً في هذا المجال، ودكّ شباك برايتون برباعية حملت توقيع البلجيكي كيفن دي بروين «17»، فيل فودن «26 و34»، والأرجنتيني خوليان ألفاريز «62».

ويتبقى لـ «السيتي» خمس مباريات في الدوري سيواجه فيها كل من نوتنجهام فوريست وولفرهامبتون وفولهام وتوتنهام ووستهام.

أما أرسنال، فلا يزال يملك أربع مباريات يستهلها الأحد بمواجهة صعبة أمام توتنهام، ثمّ بورنموث، ومانشستر يونايتد وأخيراً إيفرتون. ورغم تضاؤل آماله نسبياً، يواجه ليفربول كلاً من وستهام وتوتنهام وأستون فيلا وولفرهامبتون.

ومنح دي بروين «السيتي» تقدماً مبكراً من كرة رأسيه، مسجلاً هدفه الرابع في آخر خمس مباريات، علماً أن هذا الهدف هو الأول للبلجيكي برأسه في مسيرته الطويلة بالدوري الإنجليزي.

وكاد أصحاب الأرض أن يعادلوا النتيجة من هجمة نادرة، لكنّ رأسية لويس دانك مرّت قريبة من مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون.

وضاعف فودن من تقدم فريقه، بعدما كسب الأخير ركلة حرّة، ولم يهدر الفرصة لترجمتها بتسديدة قوية ارتدت من اللاعب الألماني باسكال جروس في طريقها إلى المرمى،

وأضاف فودن دقائق هدفه الـ 24 في جميع المسابقات هذا الموسم، ليضع فريقه في مأمن قبل نهاية الشوط الأول.

وفكّ ألفاريز عقدته التهديفية في الفترة الأخيرة، بعد أن سجّل هدفاً يتيماً في آخر 16 مباراة، وتمكن اللاعب الذي حلّ في المباراة بديلاً للنرويجي إرلينغ هالاند من تسجيل هدفه الأول في الدوري منذ يناير.