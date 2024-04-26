«الوادا» تدخل «معركة السمعة» في «منشطات الصين»!

لندن (رويترز)



قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «الوادا»، التي تتعرض لانتقادات شديدة، إنها ستبدأ مراجعة مستقلة بشأن طريقة تعاملها مع قضية سمحت بإفلات 23 سباحاً صينياً ثبت تعاطيهم لمادة محظورة من العقوبة.

ويقود التحقيق المدعي العام السويسري إريك كوتييه، والذي قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، إنه سيكون لديه حق الوصول إلى جميع الملفات والمستندات المتعلقة بالقضية وسيكون حراً في استشارة أي خبراء مستقلين.

ويبدأ كوتييه عمله في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يقدم النتائج التي توصل إليها خلال شهرين.

وقال فيتولد بانكا رئيس (الوادا) في بيان «نزاهة (الوادا) وسمعتها تتعرضان للهجوم».

وأضاف «في الأيام القليلة الماضية، تم اتهام (الوادا) ظلماً بالتحيز لمصلحة الصين، من خلال عدم استئناف قضية وكالة مكافحة المنشطات الصينية أمام محكمة التحكيم الرياضية،

نستمر في رفض الاتهامات الباطلة، ونسعد بأن نضع هذه الأسئلة في يد مدع عام متمرس ومحترم ومستقل».

وتزايدت الدعوات لإجراء تحقيق مستقل، منذ أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت الماضي، تقريراً يفيد بأن أن 23 سباحاً صينياً ثبت تعاطيهم لمادة محظورة قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية التي تأجلت بسبب جائحة «كوفيد-19» في العاصمة اليابانية في يوليو 2021.

وأفلت السباحون من العقوبات، بعدما خلص تحقيق أجرته السلطات الصينية إلى أن النتائج الإيجابية للسباحين جاءت نتيجة تعرضهم عن غير قصد لعقار بسبب التلوث.

وأوضح تقرير أن جميع السباحين كانوا يقيمون في نفس الفندق، وثبتت إيجابية اختباراتهم، نتيجة وجود مادة تستخدم في أدوية القلب في عيناتهم قبل أشهر، بسبب تلوث في مطبخ الفندق الذي كانوا يقيمون فيه.

ودافعت (الوادا) عن طريقة التعامل مع القضية، وقالت رداً على ذلك إنها لم يكن لديها أي دليل لتحدي تفسيرات الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات، وتم إبلاغها من مستشار خارجي بأنها ستخسر أي استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية استنادا إلى مثل هذا النزاع.

وقادت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات الدعوة لإجراء تحقيق مستقل إلى جانب إعادة هيكلة لـ (الوادا) لاستعادة الثقة فيها قبل أولمبياد باريس 2024.

واتهم رئيس الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات، ترافيس تايجارت، (الوادا) بالتورط في «تستر محتمل»، وردت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن البيت الأبيض طالب أيضاً بإجراء تحقيق وكذلك سلطات مكافحة المنشطات في بريطانيا وأستراليا.

وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنها سترسل أيضاً فريقاً إلى الصين للتدقيق في الامتثال، وتقييم حالة برنامجها لمكافحة المنشطات وستدعو مدققين مستقلين من مجتمع مكافحة المنشطات الأوسع للانضمام إلى المهمة.

ولم يفعل الإعلان عن التحقيق الذي طلبته الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات من (الوادا) شيئاً لتخفيف التوتر بين المؤسستين، إذ رفض تايجارت التحقيق وعملية التدقيق على الصين باعتبارها بلا جدوى.

وقال في بيان «من خلال وصف هذا التحقيق بأنه مستقل، تحاول قيادة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خداع أعيننا، ويستحق الرياضيون في العالم لجنة مراجعة مستقلة حقاً ذات نطاق واسع من المراجعة يتم تشكيلها من ممثل رياضي مستقل، ويتطلب التحقيق المستقل حقاً أيضاً التحقيق في الحقائق على الأرض في الصين المتعلقة بتلك القضية، بما في ذلك إجراء مقابلات مع موظفي الفندق والرياضيين والمدربين».