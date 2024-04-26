«إكسبو» تستضيف «أجنحة الحياة»



دبي (الاتحاد)



تستضيف دبي «النسخة 11» من سباق الجري العالمي «وينجز فور لايف»، أو «أجنحة من أجل الحياة» الأكبر من نوعه، والذي يقام في مدينة إكسبو، بدعم من مجلس دبي الرياضي 5 مايو المقبل.

ويعتبر السباق الخيري الفريد من نوعه حدثاً استثنائياً، لأنه ينطلق في التوقيت نفسه، في مختلف مدن العالم معاً، لتكون الإمارات ضمن أبرز دول العالم المستضيفة لهذا الحدث الضخم، وحظيت نسخة العام الماضي، بمشاركة قياسية على الصعيد العالمي، حيث شارك 206728 ألف متسابق من 192 جنسية في 158 دولة، تحت شعار «الجري من أجل الذين لا يستطيعون ذلك»، وتسعى اللجنة المنظمة لرقم قياسي جديد هذا العام، بعد أن يتجاوز عدد المشاركين رقم العام الماضي.

ويستعد العدّاؤون وأصحاب الهمم على الكراسي المتحركة، في جميع أنحاء العالم بشغف للمشاركة الحدث الرائع، الذي يقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ومدينة إكسبو دبي، وأديداس، ومستشفيات الإمارات، وتطبيق فيتز، ويمكن للجميع المشاركة، سواء بالركض، أو السير، أو الهرولة، أو ببساطة المشي، وينطلق المشاركون من جميع الدول معاً في سباق «وينجز فور لايف» العالمي في الساعة الثالثة، بعد الظهر بتوقيت الإمارات.

وتشكّل سيارة المطاردة الافتراضية «العلامة الفارقة» في الحدث، لتعطي المشاركين 30 دقيقة للانطلاق أمامها في سباق «وينجز فور لايف العالمي»، وتمنحهم فرصة اختبار التشويق الناتج عن إكمال السباق بشكل مختلف، وبمجرد أن تتخطّاك سيارة المطاردة الافتراضية الموجودة على تطبيق «وينجز فور لايف»، يكون سباقك قد انتهى، وتكون تلك اللحظة التي يمكن فيها الاحتفال بمساهمة كل عداء في الظاهرة العالمية.

وأعربت آمنة أبو الهول المخرجة الإبداعية التنفيذية للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، عن سعادتها باستضافة السباق العالمي، وقالت: «تعاون مدينة إكسبو دبي مع سباق وينجز فور لايف العالمي، هو بمثابة شهادة على قوة المجتمع، والالتزام المشترك بقضية تعني حياة الناس في جميع أنحاء العالم، بإيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي».

وقال يحيى الغساني، لاعب المنتخب وشباب الأهلي، وسفير ريد بُل: «المشاركة في سباق وينجز فور لايف العالمي تعكس تعبيراً قوياً عن الوحدة والثبات في وجه الشدائد، وأشعر بالقدرة على التغيير، بمجرد إدراكي بأنني أسهم في أبحاث النخاع الشوكي».

وثمن مجلس دبي الرياضي جهود القائمين على تنظيم الحدث المهم الذي يجمع بين الرياضة والعمل الخيري، مؤكداً أنه يحقق نجاحاً كبيراً، ويكتسب قيمة أكبر بإقامته في مدينة إكسبو دبي الرائعة التي استضافت أكبر حدث اقتصادي وثقافي وإنساني ورياضي على مستوى العالم، وهو إكسبو 2020 دبي، وقمة المناخ كوب 28، والعديد من الفعاليات الاقتصادية والرياضية والمجتمعية، ويكون السباق من الفعاليات البارزة التي تستضيفها مدينة إكسبو دبي.

وجمع سباق «وينجز فور لايف» العالمي أكثر 43,8 مليون يورو منذ إطلاقه في العام 2014، وركض 1293716 شخصاً مسافة إجمالية بلغت 11839989 كيلومتراً في أكثر من 195 دولة على امتداد سبع قارات، ما جعل من الحدث حركة عالمية، كذلك تم تمويل 276 مشروعاً مختلفاً تم اختيارها بعناية تامة.