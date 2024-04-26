فودين يختار «اللاعب الأفضل» في «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



أكد فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، أن اللعب مع البلجيكي كيفين دي بروين جعله يتألق، في ظل سعي الفريق للدفاع عن لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي تُوج به في المواسم الثلاثة الماضية.

ووصل فودين إلى 51 هدفاً في مشواره بالدوري الإنجليزي خلال فوز مانشستر سيتي 4 - صفر، على مضيفه برايتون، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 للمسابقة.

وبلغ عدد أهداف النجم الإنجليزي الدولي هذا الموسم 16 هدفاً، محققاً بذلك أعلى رقم تهديفي في مسيرته الكروية.

وشدد فودين «23 عاما» على أن تأثير دي بروين، الذي سجل هدفاً أيضاً في مرمى برايتون، لا يمكن تقديره في المعركة من أجل تحقيق اللقب الرابع المتتالي، حيث قال: «اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم مثل كيفين بالتأكيد يساعد طريقتي».

أضاف اللاعب الذي أحرز هدفين في المباراة «عندما يكون في أفضل حالاته، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، اللعب معه في خط الوسط يساعد طريقتي».

أوضح فودين في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عقب المباراة «إنه يرى تمريرات لا يراها لاعبون آخرون، أحياناً عليك فقط أن تركض إلى المساحة، وسيجدها لك، ومن الجميل أن ألعب داخل الملعب معه الآن، ونأمل أن استمر في اللعب معه لأنه يفيد الفريق، نريد فقط الفوز في كل مباراة للوصول إلى اللقب».

وربما تكون النتيجة النهائية قد بدت كما لو كانت مهمة سهلة لمانشستر سيتي، لكن فودين قال إنها لم تكن كذلك على الإطلاق، حيث كان على رجال المدرب الإسباني جوارديولا أن يظهروا بأسلوبهم لضمان جمع أقصى نقاط ممكنة.

وتحدث فودين عن برايتون، حيث قال: «إنهم فريق صعب للغاية، يحبون اللعب رجلاً مقابل رجل، يلعبون كرة قدم جميلة، ولكنني اعتقدت أنه مع هدف كيفين الأول، وقليلاً من الحظ مع هدفي، استقرت أمورنا قليلاً، وتطورنا في المباراة، ووجدنا أين تكمن المساحة، كنت أعتقد في الشوط الأول، أننا كنا مخيفين بالطريقة التي هاجمنا بها».

بهذا الفوز، تقدم مانشستر سيتي إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 76 نقطة من 33 مباراة، بفارق نقطة خلف أرسنال «المتصدر»، الذي خاض 34 لقاء حتى الآن.