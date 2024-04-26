«مراد ياس» بطل كأس مهرجان منصور بن زايد في فرنسا



فرنسا (الاتحاد)



تُوج المهر «مراد» لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بطلاً لكأس النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بري دورمان للفئة الثالثة، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر، والتي أقيمت بمضمار لا تست الفرنسي.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وشارك في السباق البالغ جائزته المالية 25 ألف يورو 7 خيول، وأكد المهر «مراد»، المنحدر من نسل «ثاكف» والفرس «جبرا»، بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارس أورتيز مندزابل، نجوميته المطلقة، بفوز سهل على خيول فائزة بسباقات الفئة الأولى.

ورغم انطلاقة «مراد» من البوابة السابعة والأخيرة، فإنه لم يترك أي مجال لمنافسيه، حيث تصدر مبكراً، وظل في المقدمة، قبل أن يسجل انطلاقة قوية في آخر 200 متر، ليتفوق بفارق 3.5 طول عن «أفجان أكس محبوب» للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، الفائز مرتين بسباق للفئة الأولى، وسباق للفئة الثالثة.

وسجل «مراد» البالغ من العمر أربع سنوات، زمناً 2:11:00 دقيقة، ليؤكد أنه على موعد مع النجومية في السباقات الكبرى، وجاء في المركز الثالث «ناصر الشحانية» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارس أوليفييه بيلييه.



وتقدمت لارا صوايا التي توجت الفائزين، بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الفوز والتميز الذي حققه المهر «مراد» على نخبة من الخيول القوية الفائزة بسباقات الفئة الأولى، وبالحضور الجماهيري الغفير الذي استمتع بالسباق.

وقالت «اللافت في السباق أن الفارس الفرنسي الشهير أوليفييه بيلييه (51 عاماً)، كان يخوض آخر سباق له على مضمار لا تست، قبل تقاعده عن السرج، حيث كان وداعه مؤثر من محبيه ومعجبيه».

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.