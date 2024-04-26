«الشقيقان» في «لقاء مصيري» للتأهل إلى «الأبطال»



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو «السبت»، في مواجهة مصيرية، لحسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تقدم فريق العاصمة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الباسكي صاحب الترتيب الخامس، والأكثر إثارة للانتباه في المواجهة أن الناديين بمثابة «شقيقين» لأكثر من 121 عاماً في الكرة الإسبانية.

ارتداء الفريقين اللونين الأحمر والأبيض، والتشابه الكبير لحد ما في الاسمين «أتلتيكو وأتلتيك»، نابعة من قواسم مشتركة، فقد تأسس أتلتيكو مدريد الحالي في أبريل 1903 باسم أتلتيك كلوب مدريد، وكان المؤسسون من المشجعين الباسكيين لأتلتيك بلباو، الذين كانوا يدرسون في العاصمة الإسبانية، وأرادوا الحفاظ على التواصل مع فريقهم.

لذلك من الطبيعي أن أتلتيكو مدريد أخذ ألوانه من النادي «الأم» أتلتيك بلباو الذي تأسس قبله بخمس سنوات، وارتدى كلاهما في البداية قمصاناً مربعة باللونين الأزرق والأبيض، قبل أن التحول إلى الخطوط الحالية باللونين الأحمر والأبيض عام 1911، بعد حصولهما على مجموعة من القمصان المصنوعة في الأصل لنادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

كان الفريقان قريبين خلال سنواتهما الأولى، لدرجة أنه لم يُسمح لهما بالالتقاء في المسابقات الرسمية، حتى أنهما تشاركا اللاعبين في بعض الأحيان، تمت «إعارة» نجم فريق مدريد مانويل خارنيكا سيرانو إلى إقليم الباسك للمشاركة في نهائي كأس الملك عام 1911، وأحرز هدفاً ضد إسبانيول.

ومع تحول كرة القدم الإسبانية تدريجياً إلى طابع رسمي واحترافي أكثر، ابتعد الفريقان عن بعضهما، وأصبح كل منهما كياناً مستقلاً تماماً، وانطلقا لحصد الألقاب على الصعد كافة، حتى إنهما التقيا في نهائي كأس الملك عام 1956 وحقق بلباو الفوز 2-1، وانتصر أتلتيكو مدريد 3-0 عندما التقى الفريقان في نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2011-2022، وهو اللقاء الوحيد بينهما حتى الآن في البطولات الأوروبية.