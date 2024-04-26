السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشقيقان» في «لقاء مصيري» للتأهل إلى «الأبطال»

«الشقيقان» في «لقاء مصيري» للتأهل إلى «الأبطال»
26 ابريل 2024 14:38

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
جولر.. مستقبل ريال مدريد
ريال مدريد يقتل«الليجا» قبل حرب «الأبطال»!


يلتقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو «السبت»، في مواجهة مصيرية، لحسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تقدم فريق العاصمة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الباسكي صاحب الترتيب الخامس، والأكثر إثارة للانتباه في المواجهة أن الناديين بمثابة «شقيقين» لأكثر من 121 عاماً في الكرة الإسبانية.
ارتداء الفريقين اللونين الأحمر والأبيض، والتشابه الكبير لحد ما في الاسمين «أتلتيكو وأتلتيك»، نابعة من قواسم مشتركة، فقد تأسس أتلتيكو مدريد الحالي في أبريل 1903 باسم أتلتيك كلوب مدريد، وكان المؤسسون من المشجعين الباسكيين لأتلتيك بلباو، الذين كانوا يدرسون في العاصمة الإسبانية، وأرادوا الحفاظ على التواصل مع فريقهم.
لذلك من الطبيعي أن أتلتيكو مدريد أخذ ألوانه من النادي «الأم» أتلتيك بلباو الذي تأسس قبله بخمس سنوات، وارتدى كلاهما في البداية قمصاناً مربعة باللونين الأزرق والأبيض، قبل أن التحول إلى الخطوط الحالية باللونين الأحمر والأبيض عام 1911، بعد حصولهما على مجموعة من القمصان المصنوعة في الأصل لنادي ساوثهامبتون الإنجليزي.
كان الفريقان قريبين خلال سنواتهما الأولى، لدرجة أنه لم يُسمح لهما بالالتقاء في المسابقات الرسمية، حتى أنهما تشاركا اللاعبين في بعض الأحيان، تمت «إعارة» نجم فريق مدريد مانويل خارنيكا سيرانو إلى إقليم الباسك للمشاركة في نهائي كأس الملك عام 1911، وأحرز هدفاً ضد إسبانيول.
ومع تحول كرة القدم الإسبانية تدريجياً إلى طابع رسمي واحترافي أكثر، ابتعد الفريقان عن بعضهما، وأصبح كل منهما كياناً مستقلاً تماماً، وانطلقا لحصد الألقاب على الصعد كافة، حتى إنهما التقيا في نهائي كأس الملك عام 1956 وحقق بلباو الفوز 2-1، وانتصر أتلتيكو مدريد 3-0 عندما التقى الفريقان في نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2011-2022، وهو اللقاء الوحيد بينهما حتى الآن في البطولات الأوروبية.

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
أتلتيك بلباو
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
26 ابريل 2024
جولر.. مستقبل ريال مدريد
الرياضة
جولر.. مستقبل ريال مدريد
اليوم 13:36
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
الأخبار العالمية
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
اليوم 13:34
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
اليوم 12:46
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©