أرسنال وتوتنهام.. «الديربي الصعب»



لندن (أ ف ب)



يواجه أرسنال اختباراً صعباً أمام جاره توتنهام في «ديربي شمال لندن» الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين في سعيه للاحتفاظ بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمام مطاردته الشرسة من قبل مانشستر سيتي «المتربص» و«حامل اللقب» الذي يحلّ ضيفاً على نوتنجهام فوريست في اليوم ذاته.

بعد فوزه الساحق على تشيلسي 5-0 الثلاثاء في المرحلة 29 المؤجلة، تعزّزت آمال أرسنال باستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عشرين عاماً، لكن حتّى يُحقق مراده، يتوجّب عليه تخطّي توتنهام الخامس أولاً.

استعاد الفريق اللندني الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام السيتي الساعي إلى لقبه الرابع توالياً، والذي وجه إنذاراً شديد اللهجة بفوزه الكبير على مضيفه برايتون 4-0، علماً أنه يملك مباراة مؤجلة مع توتنهام بالذات يخوضها منتصف الشهر المقبل.

فوز «المدفعجية» الكبير قابله خسارة ثقيلة لتوتنهام أمام مضيفه نيوكاسل برباعية نظيفة، لكن حظوظه بالارتقاء إلى المركز الرابع الذي يحتله أستون فيلا بفارق أربع نقاط لا تزال قائمة.

ويُعدّ فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو الأقل خوضاً للمباريات (32) مشاركةً مع تشيلسي، إلا أنه يحتاج إلى نتيجةٍ إيجابية تُعزز ثقته بنفسه في ظل سلسلةٍ من المواجهات الثقيلة المقبلة، والتي تبدأ بلقاء أرسنال، مروراً بتشلسي وليفربول، ووصولاً إلى مانشستر سيتي.

وتعرّض توتنهام لضربةٍ بإعلان غياب المدافع الإيطالي ديستيني أودوجي بسبب إصابةٍ ستبعده عن الفريق حتّى نهاية الموسم.

بدوره، يُمنّي مانشستر سيتي النفس بتعويض الإخفاق في دوري أبطال أوروبا، حيث جرد من لقبه على يد ريال مدريد الإسباني في ربع النهائي، بالمحافظة على لقب الدوري، حين يواجه فوريست السابع عشر، والذي يبتعد بفارق نقطة فقط عن لوتون تاون صاحب المركز الثامن عشر، آخر المراكز المؤدية إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب».

لم تنفذ حظوظ ليفربول في الظفر باللقب، ولو أنها باتت أضعف بعد خسارتين في آخر ثلاث مباريات ضمن الدوري، ويسعى لاستعادة التوازن والتشبث بحظوظه حتى آخر مرحلة، عندما يحلّ ضيفاً على وستهام الثامن السبت في افتتاح المرحلة.

ويرتقي ليفربول إلى المركز الثاني مؤقتاً بفارق الأهداف عن أرسنال، في حال فوزه أمام وستهام الذي لا يزال يسعى لحجز مقعدٍ أوروبي في الموسم المقبل.

ويحتل فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس المركز الثامن بـ48 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد السادس الذي يمتلك مباراةً ناقصة.

وفي مواجهة قوية أيضاً، يلعب أستون فيلا الرابع مع ضيفه تشيلسي التاسع الأحد، في مسعى الأوّل لتعزيز مركزه ومحاولة الثاني التعافي بعد الخسارة الثقيلة أمام أرسنال.