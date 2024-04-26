كيلي يحطم «الرقم الصامد» في «آسيوية القوى»



رضا سليم (دبي)



حطمت بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة المقامة حالياً بمضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي، الأرقام القياسية في يومها الثاني، الذي شهد إقامة 10 مسابقات، حيث سجل العداؤون الصينيون، رقمين قياسيين في سباق 100 متر عدواً، بعدما خاض كيلي زينج «17 عاماً»، سباقاً رائعاً في نصف النهائي، وحقق 10:15 ثانية، ليحطم الرقم القياسي لمواطنه لي تاو «10:26 ثانية»، والمسجل في النسخة الافتتاحية للبطولة الآسيوية للناشئين قبل 38 عاماً.

وتجاوز كيلي اثنين من العدائين من هونج كونج، وهما تشان يات لوك وكووك تشون تينج، عند منتصف الطريق، ليفوز بذهبية سباق بزمن 10:19 ثانية، وحصل تشان على الفضية بزمن 10:41 ثانية، وكووك على البرونزية بزمن 10:46 ثانية، مع العلم أن كيلي حصل على الفضية في بطولة آسيا تحت 18 عاماً في طشقند العام الماضي.

وفي سباق 100 متر عدو للسيدات، تفوقت تشن يوجي «15 عاماً»، والفائزة في دورة الألعاب للطلاب العام الماضي بزمن 11.43 ثانية، وحطمت رقم السريلانكية دامايانثي دارشا «11:42 ثانية»، عندما سجلت في دبي «11:32 ثانية»، وفازت بالذهب، بينما فازت الفيتنامية تران ثي بالفضية «11:40 ثانية»، واليابانية ميساكي موريموتو بالبرونزية «11:79 ثانية».

وسجل ميلر أليكسير ويماير زمناً شخصياً «45.53 ثانية»، ليفوز بسباق 400 متر عدواً للناشئين، وحطم رقم السريلانكي أرونا دارشانا «45.79 ثانية»، ونال الصيني لي يي تشينج الفضية «46:61 ثانية»، والهندي أمان تشودري البرونزية «47:53 ثانية»، بينما فازت الأوزبكية هوكموفا جونبيبي بذهبية سباق 400 متر عدواً بزمن 55:00 ثانية.

وفاز الياباني أوريتا سوتا بذهبية سباق 5000 متر جرياً بزمن 14:08:71 دقيقة، ونال الهندي فينود سينج الفضية «14:09:44 دقيقة»، والياباني وإيدا كايتو بالبرونزية «14:09.63 دقيقة»، وحطم الفائزون الثلاثة الرقم القياسي السابق للبطولة «14:14:65 دقيقة، والذي سجله القطري شبتو مصطفى أحمد عام 2004.

من ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اجتماعه على هامش البطولة، وناقش عدداً من الأمور المتعلقة ببعض الأحداث الماضية والمستقبلية التي ينظمها الاتحاد، وأشاد دحلان الحمد، رئيس الاتحاد الآسيوي باستضافة الإمارات للاجتماعات والبطولة والقدرات التنظيمية للواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وفريق عمله الذي نظم «الحدث الضخم».

واعتمد الاجتماع أجندة المسابقات في الفترة المقبلة، حيث يتم تنظيم 3 مسابقات لنصف الماراثون، خلال فترة 8 أشهر، وبطولات التتابع الآسيوية كل عامين مع جوائز للفائزين، واعتماد البطولات الآسيوية لألعاب القوى تحت 23 عاماً بادية من 2026، على أن تُقام كل عامين، بالإضافة إلى استمرار سباق الماراثون ضمن البطولة الآسيوية وليس حدثاً منفصلاً.