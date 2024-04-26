

عمرو عبيد (القاهرة)



لم تتغير توقعات كُبرى شركات التحليل والإحصاء الفني العالمية، فيما يخص «بطل البريميرليج» هذا الموسم، منذ مطلع الشهر الحالي، ورغم تباين وضع «الفرسان الثلاثة» فوق القمة خلال الآونة الأخيرة، إلا أن «أوبتا» نشرت توقعاتها الرقمية منذ السابع من شهر أبريل الحالي، مؤكدة أن مانشستر سيتي سيُتوّج بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الرابعة التاريخية، ووضعت آنذاك نسبة 40.6% لمصلحة «البلومون» مقابل 30.3% و29.1% لأرسنال وليفربول على الترتيب.

ولم يطرأ على الوضع تغيير كبير بعد النتائج الأخيرة لـ«الثنائي»، أرسنال وليفربول، حيث ظل «السيتي» في صدارة توقعات الشركة العالمية بنسبة 56% مقابل 30.8% لـ«الجانرز»، بينما تراجعت نسبة التوقعات المُرشحة لـ«الريدز» لتبلغ 13.2%، وبعد انتصار «كتيبة جوارديولا» العريض بـ«الأربعة» على حساب برايتون في ملعب الأخير، بدا جلياً أن الإحصاءات والنتائج ترشح «السيتي » بكل قوة، حيث ارتفعت نسبة احتمال فوزه بـ«البريميرليج» إلى 71.7%، واكتفى أرسنال ب26.6% بينما تراجع ليفربول إلى 1.7% فقط، في حين يبدو المركز الثاني الأقرب لـ«المدفعجية» بنسبة 59.2%، وسيُنهي «الريدز» المنافسة «ثالثاً» بنسبة 82.4%.

«المُرعب» يُقرّب «السيتي» من لقب «البريميرليج»



ومنذ التعادلين المتتاليين لمانشستر سيتي أمام ليفربول 1-1، ثم 0-0 مع أرسنال، انتفض «حامل اللقب» بقوة وشراسة، ليلتهم 4 فرق في الدوري بنتائج كبيرة متتالية، بلغت 3 رُباعيات وُخماسية واحدة، ليُسجّل 17 هدفاً في 4 مباريات بمتوسط 4.25 هدف كل مباراة، في «معدل مُرعب»، بينما تلقت شباكه 4 أهداف فقط، حيث فاز «السيتي» على أستون فيلا ولوتون تاون في ملعبه، مقابل انتصاره خارج الديار على حساب كريستال بالاس وبرايتون، ويحتاج «عملاق مانشستر الأزرق» إلى الفوز بـ5 مباريات المتبقية له في البطولة، ليُتوج بطلاً دون النظر إلى نتائج منافسه الأقرب حالياً، أرسنال، الذي يملك في جعبته 4 مباريات فقط، بينما يبدو أن ليفربول قد خرج من السباق «نظرياً»، لاسيما بعد حالة الإحباط «المُعلنة» التي كشف عنها مدربه يورجن كلوب، وظهرت على جميع لاعبيه، خاصة النجم المصري محمد صلاح، بعد الخسارة أمام إيفرتون.



وعقب الفوز الكبير لمانشستر سيتي أمام برايتون، خرجت أغلفة جميع الصحف الإنجليزية للإشادة بالنجم فيل فودين، وبعنوان طريف قالت صحيفة إكسبريس «املأ حذاءك» مشيرة إلى أن أقدام فودين الذهبية تصنع الفارق لمصلحة «السيتي» في الفترة الحاسمة من عمر الدوري، وكتبت أن «رجال بيب» وجهوا رسالة تحذيرية إلى المنافسين بأن الأمر بات قريباً جداً من الحسم، وعنونت «ميرور» غلافها بالقول، إن فودين زاد من اشتعال الوضع على القمة، بقيادة «البلومون» إلى المركز الثاني خلف أرسنال بنقطة واحدة، ويبقى لـ«السيتيزن» مباراة واحدة مؤجلة أكثر من «الجانرز»، الذي حذرته الصحيفة وكذلك مواطنتها «تيليجراف» بقولهما «أرسنال.. احذر القادم من خلفك!»، وكتبت الأخيرة أن قطار السيتي يرمق منافسيه بـ«نظرات حادة»، وأخيراً قالت «ديلي ميل» أن طلقات فودين النارية تنطلق من أجل السيتي.