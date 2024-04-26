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الرياضة

«أكتف أبوظبي» تطلق فعالية «المشي والجري»

«أكتف أبوظبي» تطلق فعالية «المشي والجري»
26 ابريل 2024 19:37

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت «أكتف أبوظبي»، المبادرة المشتركة بين «مؤسسة الإمارات» و«بيورهيلث»، فعالية أسبوعية للمشي والجري على مستوى أبوظبي من 25 أبريل الجاري وتشجّع المبادرة الأفراد بمختلف مستويات لياقتهم البدنية على المشاركة، بما يدعم نمط حياة صحي ويخلق فرصا فعالة للتواصل بينهم.
وانطلقت الفعالية في مضمار المشرف للجري، ويوم السبت في حديقة «أم الإمارات»، وتستمر في مواقع مختلفة كل خميس وسبت حتى يونيو المقبل، وتنتقل في الصيف إلى العديد من المواقع المغطاة في أبوظبي من يونيو إلى أغسطس، وتجرى الفعاليات أسبوعياً في 4 مواقع خارجية مختلفة بداية من سبتمبر.
وقال منصور الظاهري، مؤسس «أكتف أبوظبي»: «فخورون بالشراكة المزدهرة بين «مؤسسة الإمارات» و«بيورهيلث» ومشاهدة «أكتف أبوظبي» تتطور، لأنها فعالية مجتمعية شعبية تربط بين الأفراد وتشجعهم على الرياضة والحياة الصحية.
قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «سعداء بالتعاون مع «بيور هيلث» في المبادرة المتميزة التي تُعزّز التماسك المجتمعي، وتحث الأفراد على التركيز على صحتهم العامة، ومبادرة «المشي والجري الأسبوعي» خطوة إيجابية جديدة، من أجل مجتمع أكثر صحة وسعادة، ونشجع أفراد المجتمع على المشاركة فيها.

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