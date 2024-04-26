«الهدافة التاريخية» لكأس العالم تعتزل الكرة



برلين (د ب أ)



قالت نجمة كرة القدم البرازيلية مارتا، في تصريحات لقناة «سي إن إن برازيل»، إنها ستعتزل دولياً بنهاية عام 2024، وتأمل النجمة الحاصلة على جائزة «الفيفا» لأفضل لاعبة في العام 6 مرات، في المشاركة للمرة السادسة بمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، وذلك حال اختيارها لقائمة الفريق.

وأضافت: «إذا ذهبت إلى الأولمبياد سأستمتع بكل لحظة، لأنه بغض النظر عن ذهابي إلى الأولمبياد من عدمه، سيكون ذلك العام الأخير لي مع المنتخب الوطني».

وقالت مارتا: «هذا عامي الأخير، يمكنني التأكيد على ذلك، هناك لحظات يجب علينا فيها استيعاب أن الوقت قد حان، أنا سعيدة بقراري، لأنني متفائلة بالتطور الذي يحدث في المنتخب مع اللاعبات الشابات».

وفازت مارتا «38 عاماً» بالميدالية الفضية في أولمبياد أثينا 2004 وبكين 2008، حيث خسرت أمام الولايات المتحدة الأميركية في المرتين، كما أنها كانت قريبة من الفوز بكأس العالم 2007 لولا الخسارة أمام ألمانيا.

وتعد مارتا، الهدافة التاريخية لكأس العالم للسيدات والرجال، حيث سجلت 17 هدفاً في 23 مباراة خلال ست نسخ شاركت فيها بالبطولة.

وتلعب مارتا لفريق أورلاند برايد الأميركي منذ عام 2017، ولم تشر إلى إمكانية اعتزالها كرة القدم نهائياً.