الهلال يداوي «الجراح»!



الرياض (أ ف ب)



داوى الهلال جراحه القارية، بفوزه على الفتح 3-1، في المرحلة التاسعة والعشرين، ليقترب أكثر من حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم.

وخاض الهلال اللقاء على خلفية خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، رغم فوزه على ضيفه العين الإماراتي 2-1 في الإياب، وذلك بعدما سقط ذهاباً 2-4 في العين، وفقد آماله في الاستمرار بمسابقة أحرز لقبها أربع مرات قياسية.

على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، بحث الهلال عن فوز يغيّر «المزاج»، ويصالح به جماهيره ونجح فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في الوصول إلى «النقطة 80»، القياسية في موسم واحد، محققاً انتصاره السادس والعشرين في 28 مباراة، ومن دون هزيمة، ليبتعد في الصدارة عن النصر بفارق 12 نقطة، قبل مباراة الأخير مع الخليج السبت.

ولم تكن بداية الهلال الذي يملك مباراة مؤجلة أيضاً، مثالية إذ تقدم الفتح عن طريق الأرميني لوكاس زيلارايان «57»، قبل أن يرد فريق جيزوس عبر البرازيلي ميشيل ديلجادو «58»، والبرتغالي روبن نيفيش «74 من ركلة جزاء»، وعلي البليهي «90+15»، وتجمد رصيد الفتح في المركز السادس عند 40 نقطة.

وغاب عن الهلال الثلاثي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم فيليبي، وسالم الدوسري الذي أصيب في العضلة الخلفية أمام العين.

وأعلن الهلال عن غياب الدوسري لمدة خمسة أسابيع، ما يعني عدم مشاركته في مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك الثلاثاء المقبل، بينما سيعود ميتروفيتش للمشاركة.

وواصل التعاون مطاردة الأهلي على المركز الثالث، وذلك بعد فوزه على مضيفه ضمك بنتيجة 1-0 سجله في الوقت القاتل البرازيلي جواو بدرو «89».

وارتفع رصيد التعاون إلى 51 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ضمك عند 38 نقطة في المركز الثامن.

وقلص التعاون الفارق بينه وبين الأهلي إلى نقطة واحدة، بعد سقوط الأخير، أمام الرياض 1-2، لكنه يتواجه في المرحلة المقبلة مع الهلال، من دون نجمه جواو بدرو للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.