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الرياضة

ليستر.. العودة إلى «البريميرليج»

ليستر.. العودة إلى «البريميرليج»
27 ابريل 2024 09:12

لندن (أ ف ب)

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ضمن ليستر الذي فاجأ العالم بإحرازه اللقب عام 2016، بقيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مستفيداً من خسارة منافسه ليدز يونايتد أمام كوينز بارك رينجرز 0-4 في دوري «تشامبيونشيب».
وبهذه الهزيمة، بقي ليستر سيتي في الصدارة برصيد 94 نقطة، قبل مباراتين على نهاية موسمه، متقدماً بفارق 4 نقاط على ليدز الذي تبقى له مباراة واحدة، ما يجعله مهدداً بالتراجع إلى المركز الثالث، وخسارة «الوصافة» المؤهلة مباشرة إلى الدوري الممتاز لمصلحة إيبسيويتش تاون الذي يملك 89 نقطة، وثلاث مباريات متبقية.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليستر سيتي
ليدز يونايتد
كلاوديو رانييري
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