ساليرنيتانا.. «أول الهابطين»!



روما (أ ف ب)



عاد ساليرنيتانا إلى الدرجة الثانية، بعد ثلاثة مواسم متتالية بين الكبار، وذلك بخسارته أمام مضيفه ومنافسه على البقاء فروزينوني 0-3، في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان ساليرنيتانا بحاجة إلى تحقيق فوزه الأول منذ 30 ديسمبر، والثالث فقط هذا الموسم، من أجل تأجيل مسألة هبوطه إلى الدرجة الثانية، لكنه خرج خاسراً للمباراة الثالثة والعشرين ما أدى به إلى أن يكون أول الهابطين.

وبات ساليرنيتانا الذي عاد في 2021 إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 23 عاماً، أول الهابطين من أصل ثلاثة، بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير، بفارق 16 نقطة عن منطقة الأمان، قبل أربع مراحل على ختام الموسم.

وفي المقابل، وبفضل أهداف الأرجنتيني ماتياس سولي «10 من ركلة جزاء»، وماركو بريتشيانيني «25»، ونادر زورتيا «85»، ترك فروزينوني المركز الثامن عشر مؤقتاً، وبات السابع عشر بفارق ثلاث نقاط أمام أودينيزي، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة.