الأحد 28 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساليرنيتانا.. «أول الهابطين»!

ساليرنيتانا.. «أول الهابطين»!
27 ابريل 2024 10:02

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ميلان ويوفنتوس.. «الفارق 5»
يوفنتوس وميلان.. «صراع الوصافة»!


عاد ساليرنيتانا إلى الدرجة الثانية، بعد ثلاثة مواسم متتالية بين الكبار، وذلك بخسارته أمام مضيفه ومنافسه على البقاء فروزينوني 0-3، في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكان ساليرنيتانا بحاجة إلى تحقيق فوزه الأول منذ 30 ديسمبر، والثالث فقط هذا الموسم، من أجل تأجيل مسألة هبوطه إلى الدرجة الثانية، لكنه خرج خاسراً للمباراة الثالثة والعشرين ما أدى به إلى أن يكون أول الهابطين.
وبات ساليرنيتانا الذي عاد في 2021 إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 23 عاماً، أول الهابطين من أصل ثلاثة، بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير، بفارق 16 نقطة عن منطقة الأمان، قبل أربع مراحل على ختام الموسم.
وفي المقابل، وبفضل أهداف الأرجنتيني ماتياس سولي «10 من ركلة جزاء»، وماركو بريتشيانيني «25»، ونادر زورتيا «85»، ترك فروزينوني المركز الثامن عشر مؤقتاً، وبات السابع عشر بفارق ثلاث نقاط أمام أودينيزي، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
فروزينوني
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
27 ابريل 2024
طفلان فلسطينيان يقفان وسط أنقاض منزل مدمر في رفح جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تكثيف جهود التوصل إلى هدنة في غزة والحيلولة دون اجتياح رفح
اليوم 01:36
لويد أوستن بمقر البنتاجون في واشنطن دي سي أثناء الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ6 مليارات دولار
اليوم 01:36
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضاعف عدد المواقع التراثية المدمرة في غزة
اليوم 01:35
فريق مسام يواصل عمله لتأمين حياة المدنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. تحذيرات من خطر «الألغام المهاجرة» في موسم الأمطار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©