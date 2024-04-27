بوجاتشار.. لا يمكن إيقافه!



الكوديا (رويترز)



قال ألبرتو كونتادور أسطورة الدراجات الإسباني، إن تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات يبدو منافساً لا يمكن إيقافه، في سباق إيطاليا هذا العام، ويمكن أيضاً أن يحقق إنجازاً غير مسبوق في التاريخ، بفوزه بكافة السباقات الثلاثة الكبرى خلال الموسم نفسه.

وبدأ المتسابق السلوفيني بوجاتشار الموسم بشكل مثير، وقدم أداءً هجومياً فردياً، ليفوز بسباق لييج-باستوني-لييج يوم الأحد الماضي، وذلك بعد أن حقق الفوز أيضاً في سباقي سترادي بيانكي وكتالونيا.

ويُعد بوجاتشار «25 عاماً» متسابق فريق الإمارات المرشح الأوفر حظاً للفوز بسباق إيطاليا في أول مشاركة له، ويعتقد كونتادور أنه بصدد الارتقاء بمنافسات الدراجات للرجال إلى مستويات جديدة.

وقال كونتادور الفائز بسباق إيطاليا مرتين، لـ «رويترز» في مايوركا، حيث ينضم إلى ثمانية آلاف متسابق هاو في سباق جران فوندو: أعتقد أنه إذا لم يتعرض لأي «وعكة» أو حادث أو مشكلة ميكانيكية، سيكون من الصعب للغاية التغلب عليه، ويؤدي بشكل جيد خلال المرتفعات الطويلة والقصيرة، ويطير في مراحل ضد الساعة، وفي منحدرات الهبوط يسير بشكل جيد، حتى خلال الظروف الجوية السيئة، إنه يملك كل الإمكانات.

وأحرز بوجاتشار سباق فرنسا للدراجات عامي 2020 و2021، لكن يوناس فينجارد انتزع اللقب منه في العامين الماضيين، وقال كونتادور، إن المتسابق الدنماركي سيشكل مرة أخرى العقبة الرئيسية أمام بوجاتشار نحو الفوز بسباق فرنسا للمرة الثالثة هذا العام.

لكنه قال، إن بوجاتشار يمكنه الوصول لآفاق جديدة ويسطر اسمه في سجلات رياضة الدراجات مع أساطير مثل إيدي ميركس، كما يمكن للهولندي ماتيو فان دير بويل تحقيق هذا.

وقال كونتادور «41 عاماً» الذي اعتزل في 2017 «أعتقد أننا في مرحلة ذهبية لمنافسات الدراجات للرجال، ربما لا يملكون في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا نجماً كبيراً، لكننا بحاجة للاستمتاع، سواء كان النجوم من سلوفينيا أو هولندا أو بلجيكا، إنه أمر لا يصدق، أن يوجد متسابقون مثل بوجاتشار وفينجارد وفان دير بويل.

وأضاف: بوجاتشار يقدم شيئاً غير مسبوق في التاريخ، وكذلك ما قدمه ماتيو فان دير بويل في باريس-روبيه وفلاندرز، نود الاستمتاع بهذه الفترة. بالنسبة لي، بوجاتشار يمكنه الفوز بالسباقات كافة.

ولم يسبق لأي متسابق الفوز بجميع السباقات الثلاثة الكبرى للدراجات خلال موسم واحد، لكن كونتادور يرى أن بوجاتشار يمكنه تحقيق الثلاثية.

وقال كونتادور: أعتقد أنه إذا فاز بوجاتشار بسباق إيطاليا وفرنسا هذا العام، سيحاول الفوز بسباق إسبانيا ليصنع التاريخ.

وتنطلق منافسات سباق إيطاليا للدراجات في الرابع من مايو المقبل.