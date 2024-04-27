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الرياضة

سكيك يقدم «مشاركة شجاعة» في «التحدي العالمي»

سكيك يقدم «مشاركة شجاعة» في «التحدي العالمي»
27 ابريل 2024 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حقق أحمد سكيك لاعب منتخبنا نتائج تعكس الشجاعة أمام النجوم الدوليين، خلال مشاركته في جولة التحدي العالمية في أبوظبي، بمشاركة إيجابية في «تحدي أبوظبي» التي أقيمت الأسبوع الماضي في نادي العين للفروسية والرماية للجولف، و«تحدي الإمارات» التي تُختتم اليوم في نادي شاطئ السعديات للجولف بمشاركة دولية، وتقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
أنهى سكيك الذي يلعب ضمن فئة الهواة، مشواره في «تحدي الإمارات» بـ 8 ضربات فوق المعدل، بعدما سبق له إنهاء بطولة «تحدي أبوظبي» بـ 4 ضربات فوق المعدل، في نتائج محفزة له في بداية ظهوره بجولة التحدي العالمية هذا الموسم.
جاءت مشاركة سكيك إلى جانب عدد من اللاعبين المحليين، ضمن الاستفادة من اتفاقية اتحاد الجولف مع الجولة الأوروبية طويلة الأمد، التي حصل من خلالها الاتحاد على 60 مقعداً في البطولتين، مما يفتح الباب أمام سكيك للمشاركة في بطولات أخرى بمختلف دول العالم خلال الموسم الحالي ضمن «جولة التحدي».
وعبر أحمد سكيك، عن فخره بتمثيل الإمارات في المحفل العالمي، وقال «أشارك للعام الثاني على التوالي، بدعم من اتحاد اللعبة، واستفيد كثيراً بكسب الخبرة ومواجهة لاعبين من مختلف الجنسيات، وحاولت تقديم أفضل أداء بعد التعافي الكامل من الإصابة وابتعادي عن الملاعب، وما يزال طموحي كبيراً في المشاركات المقبلة وتسخير الاستفادة لخدمة المنتخب الوطني في استحقاقاته الخارجية».
وأكد اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، أن الاتحاد يسعى دائماً لتوفير أقصى الإمكانيات اللازمة لتطوير الجولف في الإمارات، وتحديداً عبر العمل على تطوير اللاعبين المحليين، وقال «تشكل إقامة البطولتين خطوة كبيرة في سعينا لجعل لاعبينا يشاركون في أحداث دولية تسهم في تقديمهم للعالم، وتبرز القدرات والإمكانيات التي جعلت منتخباتنا الوطنية تحقق إنجازات متتالية على الصعيدين الخليجي والعربي مؤخراً، فيما نرى في سكيك نموذجاً إيجابياً للجيل الصاعد الذي نتطلع أن يسير على خطاه عبر الالتزام ووضع هدف له لمقارعة نجوم العالم بكل ثقة».

الإمارات
أبوظبي
العين
نادي العين للفروسية والرماية والجولف
أحمد سكيك
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