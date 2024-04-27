جولر.. مستقبل ريال مدريد



أنور إبراهيم (القاهرة)



في أول مباراة يلعبها التركي الشاب أردا جولر«19عاماً» أساسياً مع ريال مدريد حتى الدقيقة 68، نجح في إقناع زملائه ومديره الفني كارو أنشيلوتي بأهمية وجوده، كما نزع من رأس البعض فكرة إعارته بنهاية الموسم، من أجل اكتساب خبرات وصقل موهبته، في ظل وجود عدد غير قليل من النجوم الذين يلعبون في مركز وسط مهاجم.

جولر سجل الهدف الوحيد الذي فاز به الريال على ريال سوسيداد بملعبه «الأنويتا»، ووسط جماهيره الغفيرة في الجولة 33 للدوري، ولم يشعر بالرهبة أو الخوف في أول مباراة يشارك فيها أساسياً منذ مجيئه إلى مدريد، والأهم من ذلك أنه حصل على لقب «رجل المباراة».

وأثبت جولر أنه يستحق البقاء، والحصول على فرصة في «الريال»، ووجه الشكر إلى زملائه ومديره الفني الذي منحه الفرصة، مؤكداً أنه لن يغادر «السانتياجو برنابيو» إلى أي مكان آخر.

وخرج أنشيلوتي بعد المباراة ليشيد به خلال مؤتمره الصحفي، ويؤكد أنه لن يرحل الموسم القادم، وإنه مستمر حتى نهاية عقده عام 2029.

وأضاف أنشيلوتي: جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيراً في المباريات، مثل جولر وداني سيبايوس، وفران جارسيا كانوا جيدين جداً في المباراة.

وخص أنشيلوتي جولر بالإطراء والمديح، وقال: أعجبتني طريقة لعبه وروحه القتالية وإصراره على الإجادة، ويبقى من دون شك معنا الموسم المقبل.

وأضاف نعرف جميعاً أنه يتمتع بمهارات غير عادية، ولديه الكثير من الموهبة، وهو في طريقه للتحسن أكثر، ويتدرب جيداً ولكنه مازال صغير السن وتأتي «ساعته».

وعلق أنشيلوتي مازحاً: نحن نتحدث عن فتى سجل أهداف أكثر من دقائق لعبه، إنه «هبة».

وبدأ أردا جولر، المولود في 25 فبراير2005، مسيرته الاحترافية في فناربخشه 2021، حيث لعب 32 مباراة، وسجل 7 أهداف، ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2023، ولم يلعب أساسياً إلا في مباراة ريال سوسيداد الأخيرة.

ولعب جولر لمنتخب الشباب التركي تحت 17سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2023، حيث شارك في 4 مباريات وسجل هدفاً واحداً.