«أبطال الإمارات» يحصدون 43% من ميداليات «خليجية الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)



واصل أبطال الإمارات تألقهم في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الدولة إلى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، وقدموا أفضل العروض الفنية، وتوجوا جهودهم بالصعود إلى «منصات التتويج»، وحصد الميداليات، ليحتكر بذلك سفراء الرياضة الإماراتية نسبة 43% من مجموع الميداليات بنهاية منافسات اليوم الحادي عشر، وبلغ إجمالي الحصاد حتى الآن 194 ميدالية «65 ذهبية، و69 فضية، و60 برونزية»، من بين 448 ميدالية في 16 لعبة من أصل 24.

فيما حققت السعودية 16% من الميداليات ما يعادل 71 ميدالية «33 ذهبية، و24 فضية، و14 برونزية»، وأحرزت الكويت 65 ميدالية «14%»، منها 15 ذهبية، و27 فضية و23 برونزية، وتقدمت البحرين إلى المركز الرابع بـ 48 ميدالية، ما يمثل 10.7% من الإجمالي «14 ذهبية، 14 فضية، و20 برونزية»، وجاءت عُمان في المركز الخامس بـ 42 ميدالية «9%»، منها 16 ذهبية، و10 فضيات، و16 برونزية، وقطر في المركز السادس بـ 28 ميدالية «6%» بواقع 12 ذهبية، و6 فضيات و10 برونزيات.

وأضافت الإمارات 3 ميداليات جديدة، بعدما حققت برونزيتين في بطولة كرة الطاولة، بعد حلول منتخب الشباب في المركز الثالث في مسابقة الفرق، و«الثنائي» علي الحواي، وعبد الله الحواي، في المركز الثالث في مسابقة الزوجي، فيما حقق محمد اليماحي ميدالية فضية، بعدما حل ثانياً في منافسات مسابقة الترايثلون.

وتقترب الدورة من إسدال الستار على منافساتها، وذلك بعد أن عاش الرياضيون أسابيع مثيرة من التنافس المشرف في عرس الرياضة الخليجية، ويشهد برنامج الأحد ثلاث ألعاب هي الجودو والسباحة والجولف في العاصمة أبوظبي، علماً أن السباحة هي الأخيرة في جدول المنافسات، والتي تقام بنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتوجت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، منتخب السعودية بالميدالية الذهبية لبطولة كرة اليد، ضمن منافسات الدورة التي أقيمت بصالة البطائح، وجاء منتخب الكويت في المركز الثاني، والبحرين ثالثاً، وعُمان رابعاً، ومنتخبنا الوطني الخامس، فيما احتل قطر المركز السادس والأخير.

وجاء فوز «الأخضر» باللقب، بعد التفوق على قطر 37-17، ليحصد «العلامة الكاملة» في 5 مباريات، وبرصيد 10 نقاط، متصدراً الترتيب العام.

وأحرز منتخب الكويت الميدالية الفضية، بعد فوزه على منتخبنا الوطني 33-20، ليرفع «الأزرق» رصيده إلى «النقطة الثامنة»، فيما تجمد رصيد منتخبنا في المركز الخامس برصيد «نقطتين»، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الأزرق» 16-8، ونجح منتخب البحرين في الفوز بالميدالية البرونزية، بعدما تغلب على عُمان 31-24، ليرفع رصيده إلى «6 نقاط» في المركز الثالث، فيما حل عُمان في المركز الرابع وله «4 نقاط».