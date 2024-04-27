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الرياضة

اليماحي يهدي الإمارات «فضية الترايثلون»

اليماحي يهدي الإمارات «فضية الترايثلون»
27 ابريل 2024 13:59

 


أبوظبي (الاتحاد)

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أضاف محمد اليماحي، لاعب منتخبنا الوطني للترايثلون، ميدالية فضية إلى رصيد الإمارات في دورة الألعاب الخليجية للشباب، بعدما حل ثانياً في المسابقة التي جرت على شاطئ الزوراء في عجمان.
وتمكن اليماحي، من قطع 750 متراً سباحة، والتسابق 20 كيلومتراً بالدراجات الهوائية، و5 كيلومترات جرياً في المنطقة المحيطة بمقر دائرة التنمية السياحية، بزمن 1:09:44 ساعة، ليحل في المركز الثاني، بعد البحريني عبد الرحمن حسن، والذي فاز بالذهبية بزمن 1:08:10 ساعة، وجاء مواطنه أحمد الحلاق في المركز الثالث، ونال البرونزية.وأعرب محمد اليماحي، عن سعادته بالمساهمة في رفع رصيد الإمارات من الميداليات في دورة الألعاب الخليجية، مؤكداً أنه كان يتطلع إلى حصد الذهبية، إلا أن الإجهاد أثر على مستواه في الأمتار الأخيرة من سباق الجري، مشيداً بجهود الاتحاد في توفير الإمكانات المتاحة كافة، لدعم اللاعبين ومساعدتهم في التحضير للبطولة، وتمنى أن يحقق في المرحلة المقبلة المزيد من الإنجازات لـ «ترايثلون الإمارات».

 

الإمارات
عجمان
الترايثلون
دورة الألعاب الخليجية
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