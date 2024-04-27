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الرياضة

الإمارات تتصدر «الرياضات الإلكترونية» في «خليجية الشباب»

الإمارات تتصدر «الرياضات الإلكترونية» في «خليجية الشباب»
27 ابريل 2024 14:02


الإمارات تتصدر «الرياضات الإلكترونية» في «خليجية الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

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تصدر منتخبنا للشباب اليوم الأول لبطولة الرياضات الإلكترونية التي انطلقت في دبي، بعدما فاز في المباراة الأولى على قطر 10-0، وخسر من الكويت 4-3، وفاز على السعودية 5-3، فيما أسفرت باقي النتائج عن فوز السعودية على الكويت وقطر 5-4 و6-1، والكويت على قطر 6 -1.
 وبنهاية مباريات اليوم الأول، تصدرت الإمارات بـ 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الكويت والسعودية، وجاءت قطر في المركز الأخير دون نقاط.أكد سيف السويدي مدرب منتخب الشباب، أن نتائج اليوم الأول تعكس المستويات القوية التي وصلت إليها المنتخبات الخليجية في «الرياضات الإلكترونية»، مثنياً على الأداء المميز الذي قدمه مهند المسماري، وقال:«إدراج الرياضات الإلكترونية ضمن قائمة ألعاب الدورة، يأتي في إطار الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في دول مجلس التعاون، وأعتقد أن البطولة ناجحة وسط مشاركة أفضل اللاعبين الشباب واعتماد معايير كأس العالم الإلكترونية في التنظيم».

الإمارات
الألعاب الإلكترونية
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