شيخة الخاطري تترأس «قضاة» القوس والسهم

أبوظبي (الاتحاد)



تترأس الإماراتية شيخة الخاطري لجنة الحكام ببطولة القوس والسهم، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية للشباب، وهي أول إماراتية تتولى رئاسة لجنة الحكام في بطولات عدة، وأول إماراتية تحصل على «الشارة القارية».

وكشفت شيخة الخاطري عن رحلتها مع القوس والسهم، وقالت: «بداياتي في التحكيم من خلال تأهيل حكام مواطنين للتحكيم في القوس والسهم، خلال فترة «جائحة كورونا»، ودخلت الميدان في 2021، وحصلت على الشارة القارية، لأكون أول حكم قاري إماراتي في اللعبة عام 2022، ومن بعدها شاركت في تحكيم البطولة الآسيوية في الشارقة والبطولات العربية في تونس والعراق والسعودية».

وأضافت: ليست المرة الأولى التي أترأس فيها لجنة الحكام، حيث سبق لي رئاسة اللجنة في البطولة العربية للسيدات، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب تمثل بصمة كبيرة في مسيرتي، خاصة أن طموحي لا حدود له، وأسعى في المرحلة المقبلة للحصول على الشارة الدولية والتحكيم في بطولات عالمية، وإن كان الطموح يمتد إلى تشكيل فريق تحكيم نسائي إماراتي في رأس الخيمة، لتمثيل الدولة في البطولات العالمية.

وأشادت الخاطري بالدعم الكبير من اتحاد اللعبة، والذي أسهم في وصولها إلى الشارة القارية، وقالت: «ما وصلت إليه يؤكد تمكين المرأة في الرياضة، وأيضاً التمكين في المجالات كافة».

وأشارت إلى أن بطولة القوس والسهم في الألعاب الخليجية يديرها 12 حكماً عربياً، بينهم حكمان مواطنان.