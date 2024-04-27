الأحد 28 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الطاولة» تهدي «برونزيتين» إلى الإمارات

«الطاولة» تهدي «برونزيتين» إلى الإمارات
27 ابريل 2024 14:26


الطاولة.. «برونزية»

أخبار ذات صلة
«الشعبة البرلمانية»: خطوات من أجل توظيف آمن للذكاء الاصطناعي
مواطنون عُمانيون لـ«الاتحاد»: قرار إلغاء المخالفات المرورية يترجم العلاقات الأخوية الراسخة

أحرز منتخبنا برونزيتين في كرة الطاولة، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية للشباب بالإمارات، بعد أن جاء في المركز الثالث في الفرق، والثنائي علي الحواي وعبد الله الحواي، في المركز الثالث في الزوجي، ليرفع «أبيض الطاولة» رصيده إلى 3 برونزيات، بعدما سبق وحلت شابات الإمارات في المركز الثالث في الفرق.
وفازت قطر بالميدالية الذهبية، والبحرين بالميدالية الفضية في مسابقة الفرق لفئة الشباب، ونال منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية في الفئة نفسها، بعد أن فاز على عُمان والكويت 3-0، وخسر أمام البحرين 1-3، وأمام قطر 0-3، ومثل «أبيض الطاولة» اللاعبون، علي وعبد الله، ويوسف الحواي، وأحمد ومحمد سعيد، ويقودهم المدرب الصيني شارلي، والمدرب المصري إسلام مطاوع، ومعهما الإداري خالد صقر.
وفاز بالميدالية الذهبية لمسابقة الزوجي للشباب، الثنائي القطري سلطان الكواري، وأحمد قراني، بعد فوزه 3-1، على الزوجي البحريني محمد العالي وعلي محمد، كما فاز بالبرونزية الثانية، الزوجي القطري رواد الناصر، ويوسف عبد الله، بعد خسارته من الزوجي البحريني، وحصل منتخبنا على البرونزية الأولى عن طريق الثنائي علي وعبد الله الحواي.
وفي الزوجي لفئة الشابات، فاز الثنائي البحريني فاطمة العالي وكندة محمود، بالميدالية الذهبية، بعد تغلبه 3-1، على الزوجي الكويتي ريان العيدان، ومريم الحلواجي، والذي توج بالفضية، وفاز بالميدالية البرونزية كل من الزوجي البحريني دانا الخياط وريان راشد، والزوجي العُماني تاليا الرواحي، وسلمى الناصري.
وودع الزوجي رحمة الخزيمي وهند يعاقيب، من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام الزوجي البحريني دانا الخياط وريان راشد، وبالنتيجة نفسها، ومن الدور ذاته، ودع الزوجي الثاني، والمكون من حصة النمر، ومريم يعاقيب، بالخسارة أمام الزوجي العُماني تاليا الرواحي، وسلمى الناصري.

الإمارات
كرة الطاولة
دورة الألعاب الخليجية
قطر
البحرين
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
27 ابريل 2024
طفلان فلسطينيان يقفان وسط أنقاض منزل مدمر في رفح جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تكثيف جهود التوصل إلى هدنة في غزة والحيلولة دون اجتياح رفح
اليوم 01:36
لويد أوستن بمقر البنتاجون في واشنطن دي سي أثناء الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ6 مليارات دولار
اليوم 01:36
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضاعف عدد المواقع التراثية المدمرة في غزة
اليوم 01:35
فريق مسام يواصل عمله لتأمين حياة المدنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. تحذيرات من خطر «الألغام المهاجرة» في موسم الأمطار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©