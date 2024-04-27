«الطاولة» تهدي «برونزيتين» إلى الإمارات



الطاولة.. «برونزية»

أحرز منتخبنا برونزيتين في كرة الطاولة، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية للشباب بالإمارات، بعد أن جاء في المركز الثالث في الفرق، والثنائي علي الحواي وعبد الله الحواي، في المركز الثالث في الزوجي، ليرفع «أبيض الطاولة» رصيده إلى 3 برونزيات، بعدما سبق وحلت شابات الإمارات في المركز الثالث في الفرق.

وفازت قطر بالميدالية الذهبية، والبحرين بالميدالية الفضية في مسابقة الفرق لفئة الشباب، ونال منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية في الفئة نفسها، بعد أن فاز على عُمان والكويت 3-0، وخسر أمام البحرين 1-3، وأمام قطر 0-3، ومثل «أبيض الطاولة» اللاعبون، علي وعبد الله، ويوسف الحواي، وأحمد ومحمد سعيد، ويقودهم المدرب الصيني شارلي، والمدرب المصري إسلام مطاوع، ومعهما الإداري خالد صقر.

وفاز بالميدالية الذهبية لمسابقة الزوجي للشباب، الثنائي القطري سلطان الكواري، وأحمد قراني، بعد فوزه 3-1، على الزوجي البحريني محمد العالي وعلي محمد، كما فاز بالبرونزية الثانية، الزوجي القطري رواد الناصر، ويوسف عبد الله، بعد خسارته من الزوجي البحريني، وحصل منتخبنا على البرونزية الأولى عن طريق الثنائي علي وعبد الله الحواي.

وفي الزوجي لفئة الشابات، فاز الثنائي البحريني فاطمة العالي وكندة محمود، بالميدالية الذهبية، بعد تغلبه 3-1، على الزوجي الكويتي ريان العيدان، ومريم الحلواجي، والذي توج بالفضية، وفاز بالميدالية البرونزية كل من الزوجي البحريني دانا الخياط وريان راشد، والزوجي العُماني تاليا الرواحي، وسلمى الناصري.

وودع الزوجي رحمة الخزيمي وهند يعاقيب، من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام الزوجي البحريني دانا الخياط وريان راشد، وبالنتيجة نفسها، ومن الدور ذاته، ودع الزوجي الثاني، والمكون من حصة النمر، ومريم يعاقيب، بالخسارة أمام الزوجي العُماني تاليا الرواحي، وسلمى الناصري.