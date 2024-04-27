العويس.. «قفزتان من ذهب»

أبوظبي (الاتحاد)



حقق بطلنا الفارس عيسى عمران العويس ميداليتين ذهبيتين، خلال 4 أيام، في بطولتين مختلفتين، بعد تتويجه بلقب الفردي في القفز على الحواجز التي احتضنها نادي الشارقة للفروسية، ضمن دورة الألعاب الخليجية للشباب، إضافة إلى تتويجه بلقب بطولة الإمارات في فئة الشباب التي أقيمت في أكاديمية بوذيب بالعاصمة أبوظبي.

وأعرب العويس عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة وعائلته، حيث ينتمي لأسرة عاشقة لرياضة الفروسية والخيل، وقال: إنه حقق لقب الشباب قبل أيام في بطولة الإمارات لقفز الحواجز، كما نال عمه محمد أحمد لقب «الكبار» في البطولة ذاتها، موضحاً أنه حصد حتى الآن أكثر من 35 ميدالية في الاستحقاقات المحلية والدولية، خلال مشواره الذي يمتد 4 أعوام.

وأشار العويس إلى أن المنافسة تميزت بالقوة في قفز الحواجز بدورة الألعاب الخليجية للشباب التي تعتبر من أجمل البطولات التي شارك فيها، خاصة أنها تعد بمثابة ملتقى خليجي بين فرسان دول مجلس التعاون، متمنياً استمرار دورة الألعاب الخليجية بصورة دورية في مثل هذا التوقيت الذي يعتبر مثالياً لجميع المشاركين من فرسان الخليج.

وأهدى العويس الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، إضافة إلى والده وعمه اللذين يحرصان على دعمه وتشجيعه باستمرار في رياضة القفز على الحواجز.