الأحد 28 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العويس.. «قفزتان من ذهب»

العويس.. «قفزتان من ذهب»
27 ابريل 2024 14:28

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشعبة البرلمانية»: خطوات من أجل توظيف آمن للذكاء الاصطناعي
مواطنون عُمانيون لـ«الاتحاد»: قرار إلغاء المخالفات المرورية يترجم العلاقات الأخوية الراسخة


حقق بطلنا الفارس عيسى عمران العويس ميداليتين ذهبيتين، خلال 4 أيام، في بطولتين مختلفتين، بعد تتويجه بلقب الفردي في القفز على الحواجز التي احتضنها نادي الشارقة للفروسية، ضمن دورة الألعاب الخليجية للشباب، إضافة إلى تتويجه بلقب بطولة الإمارات في فئة الشباب التي أقيمت في أكاديمية بوذيب بالعاصمة أبوظبي.
وأعرب العويس عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة وعائلته، حيث ينتمي لأسرة عاشقة لرياضة الفروسية والخيل، وقال: إنه حقق لقب الشباب قبل أيام في بطولة الإمارات لقفز الحواجز، كما نال عمه محمد أحمد لقب «الكبار» في البطولة ذاتها، موضحاً أنه حصد حتى الآن أكثر من 35 ميدالية في الاستحقاقات المحلية والدولية، خلال مشواره الذي يمتد 4 أعوام.
وأشار العويس إلى أن المنافسة تميزت بالقوة في قفز الحواجز بدورة الألعاب الخليجية للشباب التي تعتبر من أجمل البطولات التي شارك فيها، خاصة أنها تعد بمثابة ملتقى خليجي بين فرسان دول مجلس التعاون، متمنياً استمرار دورة الألعاب الخليجية بصورة دورية في مثل هذا التوقيت الذي يعتبر مثالياً لجميع المشاركين من فرسان الخليج.
وأهدى العويس الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، إضافة إلى والده وعمه اللذين يحرصان على دعمه وتشجيعه باستمرار في رياضة القفز على الحواجز.

الإمارات
دورة الألعاب الخليجية
قفز الحواجز
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
27 ابريل 2024
طفلان فلسطينيان يقفان وسط أنقاض منزل مدمر في رفح جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تكثيف جهود التوصل إلى هدنة في غزة والحيلولة دون اجتياح رفح
اليوم 01:36
لويد أوستن بمقر البنتاجون في واشنطن دي سي أثناء الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ6 مليارات دولار
اليوم 01:36
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضاعف عدد المواقع التراثية المدمرة في غزة
اليوم 01:35
فريق مسام يواصل عمله لتأمين حياة المدنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. تحذيرات من خطر «الألغام المهاجرة» في موسم الأمطار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©