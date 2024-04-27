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الرياضة

بوستيكوجلو لا يرغب في تعطيل أرسنال!

بوستيكوجلو لا يرغب في تعطيل أرسنال!
27 ابريل 2024 14:30

 
لندن (رويترز)

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قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إنه يركز على تقدم فريقه، وليس مدفوعاً بتقليص فرص أرسنال في المنافسة على لقب البطولة، قبل قمة شمال لندن بين الفريقين غداً الأحد.
وإذا فاز توتنهام على ضيفه الذي يتصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، فإنه يحرم أرسنال من توسيع الفارق في القمة إلى أربع نقاط، ويواجه السيتي فريق نوتنجهام فورست غداً الأحد أيضاً ولديه مباراة مؤجلة.
ويتطلع توتنهام صاحب المركز الخامس إلى إنهاء الموسم، ضمن المراكز الأربعة الأولى، والتأهل للمنافسة في دوري أبطال أوروبا، وحظي الفريق باستراحة لمدة أسبوعين منذ هزيمته الثقيلة 4-صفر أمام نيوكاسل يونايتد.
ورداً على سؤال بشأن وجود رغبة لديه في تقليص آمال أرسنال في المنافسة على لقب الدوري الممتاز قال بوستيكوجلو: «هذا لا يشكل دافعاً بالنسبة لي، أتفهم أهمية الفوز على منافسك التقليدي، لا أعتقد أبداً أن دوافعك يجب أن تدور حول القضاء على شخص آخر».
وأضاف: «يجب أن يتعلق حافزك بك. يمكننا الفوز الأحد، لكن هذا لا يعني أننا سننافس على اللقب هذا العام، أريد الفوز لأنني أود أن نتقدم، أريد أن نصبح في وضع نكافح فيه من أجل اللقب».
وأردف قائلاً: «إذا كان هذا مقياسك للأمور، فأنت بذلك تنظر دائماً من فوق السياج الخلفي لترى ما يبنيه جارك، ومن الممكن أن يكون لدى كل منكما أسوأ منزلين في الشارع، لأن الجميع يبني أماكن جميلة وأنت تنظر من فوق السياج الخلفي».
ولدى توتنهام 60 نقطة قبل ست مباريات على نهاية الموسم، وخاض مباراتين أقل من أستون فيلا صاحب المركز الرابع الذي يملك 66 نقطة.
وبعد مواجهة أرسنال، يحل توتنهام ضيفاً على تشيلسي وليفربول في الدوري الممتاز.

الدوري الإنجليزي
توتنهام
أرسنال
آنجي بوستيكوجلو
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