شرودر: 10 أهداف محصلة إيجابية لجابياديني رغم «الفرص الضائعة»



معتصم عبدالله (دبي)



فرض الإيطالي مانولو جابياديني مهاجم «العميد» شعار «النصر»، ضمن قائمة «توب 5» لهدافي «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 10 أهداف، بعدما سجل «ثنائية» جديدة في مرمى اتحاد كلباء، خلال مباراة الفريقين، ضمن «الجولة 21»، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقلص جابياديني الفارق بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 46، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62، من تسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة، وهو الهدف العاشر للمهاجم الإيطالي في الدوري ليقتحم قائمة «توب 5» للهدافين.

وتطرق الهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد»، إلى وجود لاعبين من فريقه، ضمن المنافسين على صدارة الهدافين، وقال: «من الجيد تسجيل جابياديني هدفين في المباراة، وطريقة اللعب التي يؤدي بها الفريق تسهم في صنع العديد من الفرص أمام المهاجمين»، لافتاً إلى أن اللاعب نفسه كان بإمكانه تسجيل هدفين أو أكثر في المباراة الماضية، بعدما أهدر فرصاً محققة في منطقة الجزاء خلال مباريات سابقة.

وأضاف: «اللاعب نفسه غير راضٍ عن محصلته التهديفية الحالية، وهو يملك المزيد والأفضل أمام الشباك، وتسجيل الأهداف لمساعدة الفريق».

وخاض جابياديني 17 مباراة مع «العميد» في الدوري، سجل خلالها 10 أهداف، جميعها من داخل «منطقة الجزاء» وبالقدم اليسرى تحديداً.

وأعاد شرودر أسباب انفعاله الذي بدا واضحاً في المنطقة الفنية، بعد استقبال فريقه لهدفين في ربع الساعة الأول أمام اتحاد كلباء، إلى الأخطاء السهلة، وقال «إنها تسببت في قبول شباكانا هدفين مبكرين سبب انفعالي، وأعتقد أن الفريق لم يكن جيداً بأكمله خلال أول نصف ساعة»، مشيراً إلى أن غياب مجموعة من الأساسين أمثال جلوبير ليما أثرت على المردود العام.

في المقابل، وصف العراقي غازي الشمري مدرب اتحاد كلباء نقطة التعادل بالإيجابية، وقال: «العودة بنقطة من ملعب النصر، وأمام فريق متطور إيجابية، تقدمنا بهدفين، وكان بإمكاننا التسجيل أكثر، ولسنا محظوظين بسبب الإصابات».

وأضاف: «الفريقان قدما مباراة كبيرة، ونطوي صفحة الدوري، وتركيزنا على مواجهة الوصل في نصف نهائي البطولة الأغلى، حيث نسعى للأفضل».