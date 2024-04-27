الشارقة والبطائح يتعادلان 2-2



الشارقة (الاتحاد)



تعادل الشارقة والبطائح 2-2، في مباراة مثيرة في الدقائق الأخيرة، ضمن «الجولة الـ21»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل لـ«الملك» عثمان كمارا في الدقيقة العاشرة، وماجد سرور في الدقيقة 81، فيما أحرز للبطائح شو يو مين مدافع الشارقة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77، وأحمد خليل من ضربة جزاء في الدقيقة 91 ليحقق «الراقي» التعادل الثاني مع «الملك»، حيث انتهت مواجهة الدور الأول 3-3.

وبهذه النتيجة، يرفع الشارقة رصيده إلى 31 نقطة، في المركز السادس، والبطائح إلى 26 نقطة في المركز السابع، وشهدت الدقائق الأخيرة طرد مهاجم البطائح أوليفيرا للخشونة مع ماجد سرور.