جيرونا يقترب من «تاريخية الأبطال»



مدريد (أ ف ب)



خطا جيرونا خطوة إضافية نحو مشاركة تاريخية في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه على مضيفه لاس بالماس 2-0 في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

صحيح أن حلم النادي الكاتالوني كان أكبر بكثير بعد تصدر الدوري لمراحل عدة، لكن المشاركة في دوري الأبطال تشكل مكافأة كبيرة ومستحقة تماماً لفريق المدرب ميتشل الذي بات ثانياً موقتاً بفارق نقطة أمام جاره العملاق برشلونة بطل الموسم الماضي الذي يختتم المرحلة الاثنين ضد ضيفه فالنسيا.

وباتت مسألة اللقب محسومة إلى حد كبير لمصلحة ريال مدريد الذي يتقدم بفارق 13 نقطة عن جيرونا، و14 عن غريمه برشلونة بعد فوزه على مضيفه ريال سوسييداد 1-0، فيما يبدو الصراع محتدماً على المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

وتقدم جيرونا في الدقيقة 26 عبر دافيد لوبيس الذي تابع الكرة في الشباك، بعد ركلة جزاء صدها الحارس للهداف الأوكراني أرتيم دوفبيك، قبل أن يعوض الأخير في الدقيقة الـ 57 بالهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً كانت الثالثة في اللقاء، بعدما أضاع لاس بالماس الأولى في الدقيقة 8 عبر ساندرو راميريس.

ورفع دوفبيك رصيده هذا الموسم الى 18 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين أمام نجم ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينجهام.

وبالفوز الثاني والعشرين، بات الفريق الكاتالوني الذي يخوض موسمه الرابع فقط في دوري الأضواء، متقدماً على بلباو الخامس بفارق 13 نقطة، ما يجعله ضامناً إلى حد كبير جداً مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وتطرق مسجل الهدف الأول لوبيس إلى ذلك بالقول إن خوض دوري الأبطال سيكون تاريخياً «ليس فقط للنادي، بل للكرة الإسبانية بشكل عام»، مضيفاً «ما نقوم به لا يصدق، نحاول الاستمتاع به، أن نقدم أفضل ما يمكننا لدخول التاريخ».

وخلافاً لجيرونا، يعيش لاس بالماس فترة صعبة إذ مُني بهزيمته السادسة توالياً ولم يحقق الفوز للمباراة التاسعة توالياً، لكنه في مأمن من الهبوط الى الدرجة الثانية كونه يحتل المركز الثالث عشر بفارق 12 نقطة عن منطقة الخطر.

وبات ألميريا أول الفرق الهابطة إلى الدرجة الثانية، بعدما تخلف عن منطقة الأمان بفارق 17 نقطة مع بقاء 5 مباريات على نهاية موسمه، وذلك بخسارته على أرضه أمام خيتافي 1-3 في لقاء تألق خلاله الإنجليزي مايسون جرينوود بتسجيله ثنائية (27 و48) وتمريره كرة الهدف الثالث لخايمي ماتا (61)، فيما كان هدف الضيوف الوحيد من نصيب الهندوراسي أنتوني لوزانو (41).