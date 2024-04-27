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الرياضة

العمدوني يصفع «اليونايتد»!

العمدوني يصفع «اليونايتد»!
27 ابريل 2024 21:49

 
مانشستر (رويترز)

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خرج مانشستر يونايتد بنقطة واحدة من مباراته أمام بيرنلي المهدد بالهبوط، بعدما سجل البديل محمد زكي العمدوني، هدفاً من ضربة جزاء متأخرة ليتعادلا 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ضربة قوية لآمال اليونايتد في التأهل لمسابقة أوروبية.
وحصل بيرنلي على ركلة الجزاء في الدقيقة 87 بعد أن ارتكب أندريه أونانا حارس يونايتد خطأ ضد العمدوني داخل المنطقة.
وكان أنتوني تقدم ليونايتد قبلها في الدقيقة 79، حين قطع تمريرة خاطئة من مدافع لبيرنلي ليتوغل في المنطقة ويسدد كرة أرضية بالقدم اليسرى سكنت الشباك.
وسيزيد هذا التعادل الضغوط على فريق المدرب إريك تن هاج صاحب المركز السادس في الترتيب بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبير الخامس الذي خاض مباراتين أقل، ويحتل بيرنلي المركز 19، وحافظ على آماله في تفادي الهبوط بهذا التعادل.
وأهدر يونايتد العديد من الفرص، وكان الفضل لأونانا في إبعاد بيرنلي عن هز الشباك قبل أن يفتتح البرازيلي أنتوني التسجيل.
لكن الاحتفال في أولد ترافورد لم يدم طويلاً، إذ ضرب أونانا منافسه العمدوني في وجهه أثناء إبعاد الكرة في الدقيقة 87، وأكد حكم الفيديو المساعد ركلة الجزاء التي نفذها العمدوني بهدوء في الزاوية السفلية.
وقال العمدوني لموقع الدوري الممتاز «النتيجة مهمة للغاية. كنا نعلم أن المباراة في أولد ترافورد ستكون صعبة لكن في النهاية أعتقد أننا نستحق هذه النقطة، لم يكن من السهل تنفيذ ركلة جزاء بنجاح في الدقائق الخمس الأخيرة خاصة مع التأخر 1-صفر، لكنني حافظت على هدوئي، أمامنا ثلاث مباريات (متبقية من الموسم) وبغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى، سنقاتل حتى الرمق الأخير».
وتصدى أونانا للعديد من الفرص الخطيرة ببراعة منها محاولتان للاعب لايل فوستر في الشوط الأول وتسديدة من ويلسون أودوبير قبل ثوان من صفارة النهاية أوقفها الحارس بساقه عند القائم القريب.
وسدد يونايتد 27 محاولة مقابل 16 لبيرنلي، إذ أسهم أليخاندرو جارناتشو في العديد من تسديدات أصحاب الأرض، بما في ذلك تسديدة في الشوط الثاني من حافة منطقة الجزاء أبعدها الحارس أرجانيت موريتش فوق العارضة. 

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
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