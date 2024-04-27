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العروبة يطرق «أبواب العودة» إلى «دوري المحترفين»

العروبة يطرق «أبواب العودة» إلى «دوري المحترفين»
27 ابريل 2024 21:51

 
معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

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بات العروبة على بُعد «نقطة»، من إعلان عودته رسمياً إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما عزز صدارته لدوري الدرجة الأولى، بالفوز على ضيفه جلف يونايتد 2-1، في انطلاق «الجولة 29»، والتي شهدت فوز الظفرة على يونايتد 3-1، وتعادل الفجيرة ومسافي 3-3، فيما فاز جلف أف سي على التعاون 1-0.
وحول العروبة المتصدر تأخره أمام جلف يونايتد، بهدف ريتشارد بينيكيت في الدقيقة 33، إلى فوز 2-1، بعدما أدرك «البديل» محمد ديوب التعادل في الدقيقة 47، قبل أن يسجل الحساني تامبورا هدف الفوز الثمين في الدقيقة 82، ورفع العروبة رصيده إلى 67 نقطة، مقابل بقاء جلف يونايتد برصيد 22 نقطة، في المركز 15.
وعلى استاد شباب الأهلي بالعوير، تفوق الظفرة على مضيفه يونايتد 3-1، وسجل أهداف «الفارس» خليل الحمادي في الدقيقة 14، فيكتور سانتوس في الدقيقة 54، وسعيد جاسم في الدقيقة 66، فيما سجل «البديل» أوسارينخو إيمادي هدف يونايتد في الدقيقة 61، ورفع الظفرة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، متفوقاً على يونايتد المتراجع إلى السادس بفارق المواجهات.
واحتفظ الفجيرة بمركزه الرابع برصيد 46 نقطة، بعد تعادله أمام ضيفه مسافي 3-3، وسجل ثلاثية «الذئاب» أنجيل لويس في الدقيقة 37، حمدان حميد في الدقيقة 61، كابرال باربوسا في الدقيقة 85، فيما أحرز أهداف مسافي أديبا جيمس في الدقيقة 53، ورادوفانوفيك «هدفين» في الدقيقتين 35 و94.
وقاد «البديل» عبدالله البلوشي لاعب وسط جلف أف سي فريقه إلى الفوز أمام التعاون 1-0، بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 77، ورفع جلف أف سي رصيده إلى 29 نقطة في المركز 12، مقابل 36 نقطة للتعاون «التاسع».
وتستكمل الجولة الأحد بمباريات دبا والعربي، والذيد والحمرية، وسيتي والجزيرة الحمراء.

دوري الدرجة الأولى
العروبة
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
الفجيرة
مسافي
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