ماجيك وكافالييرز.. «نقطة الصفر»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



أطلق أورلاندو ماجيك سلسلته مع كليفلاند كافالييرز في الدور الأول من «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين من «نقطة الصفر»، وذلك بعدما أدرك التعادل 2-2 بفوزه بالمباراة الرابعة من أصل سبع ممكنة بنتيجة كبيرة 112-89.

وبعدما خسر المباراتين الأوليين في هذه السلسلة على أرض كافالييرز 83-97 و86-96 توالياً، ضرب ماجيك بقوة في الثالثة على أرضه 121-83، ثم كرر الأمر بفضل 34 نقطة مع 13 متابعة للألماني فرانز فاجنر.

وكان الربع الثالث حاسماً في منح ماجيك الفوز بين جماهيره، قبل العودة إلى كليفلاند الثلاثاء لخوض المباراة الخامسة، إذ حرم ضيفه التسجيل قرابة سبع دقائق.

وبدأ فاجنر هذا الربع بتسجيل 10 نقاط، أي مجموع ما سجله كافالييرز طيلة هذا الربع الذي أنهاه ماجيك لمصلحته بفارق 27 نقطة 37-10، معوضاً إنهائه الشوط الأول متخلفاً بفارق تسع نقاط.

وخلافاً للمباراة الثالثة التي سجل فيها 35 نقطة، اكتفى نجم ماجيك باولو بانكيرو بتسع نقاط فقط، لكن فاجنر ناب عنه، وحمل الفريق على كتفيه بمساندة من البديلين جوناثان أيزاك (14 نقطة بينها الثلاثيتان الوحيدتان لفريقه في الشوط الأول) وماركيل فولتز (12 نقطة مع 4 متابعات).

وفي المقابل، كان جاريت ألن الأفضل في صفوف كافالييرز الذي أنهى الموسم المنتظم في المركز الرابع مباشرة أمام ماجيك، بتسجيله 21 نقطة مع 9 متابعات وأضاف دونوفان ميتشل 18 نقطة، جميعها في الشوط الأول، مع 6 تمريرات حاسمة.