ليفركوزن.. «الحصانة» ضد «السقوط»!

ميونيخ (أ ف ب)



قلب باير ليفركوزن، المتوج حديثاً بطلاً للدوري الألماني لكرة القدم، الطاولة على ضيفه شتوتجارت، وعاد من بعيد، بعدما كان خاسراً بهدفين، ليفرض التعادل في الوقت القاتل 2-2 في «المرحلة 31».

وتقدم شتوتجارت بهدفي كريس فوريش (47) ودنيس أونداف (56)، قبل أن ينتفض ليفركوزن ويرد عبر المغربي أمين عدلي (61) وروبرت أندريش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وهو الهدف السابع عشر الذي يسجله ليفركوزن هذا الموسم في جميع المسابقات من بعد الدقيقة 89 حسب موقع رابطة الدوري الألماني.

وبعدما حسم لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه في المرحلة التاسعة والعشرين، حافظ ليفركوزن على سجله خالياً من الخسارة في 31 مباراة في الدوري (25 فوزاً مقابل 6 تعادلات)، في حين تبقّى أمام فريق شابي ألونسو ثلاث مباريات فقط، ليصبح أول فريق يخوض موسماً في «البوندسليجا» من دون خسارة.

رفع ليفركوزن رصيده في جميع المسابقات إلى 46 مباراة متتالية، من دون هزيمة هذا الموسم، بانتظار قمّته المرتقبة أمام مضيفه روما الإيطالي الخميس المقبل في ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

قال ألونسو لشبكة «سكاي» عن التعادل القاتل لفريقه «لم أر هذا يحدث كثيراً في كرة القدم. من الصعب تفسير ذلك».

وسجل ليفركوزن حتى الآن 10 أهداف لحسم الفوز أو إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع هذا الموسم.

وأضاف «في الأسبوع الماضي، كنت عاطفياً بعض الشيء، لكن هذا الأسبوع لم أستطع أن أصدق أننا فعلنا ذلك مرة أخرى».