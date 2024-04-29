الوصل عينه على «الثنائية»

معتز الشامي (دبي)



يدخل الوصل اختباراً مهماً على ملعب الشارقة أمام اتحاد كلباء، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، محملاً بطموحات كبيرة، وحصد نتيجة إيجابية، تعزز مسار انتصارات «الإمبراطور» هذا الموسم، الذي لم يشهد أي خسارة في الدوري والكأس.

وتعول جماهير «فهود زعبيل» على اللقاء المرتقب لمواصلة التطلعات بالمنافسة على «الثنائية»، في ظل اقتراب الوصل من التتويج بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد حفاظه على فارق النقاط مع شباب الأهلي أقرب مطارديه، والذي يدخل مواجهة صعبة غداً أمام النصر في البطولة نفسها.

ويحتاج الوصل إلى الفوز أمام «النمور»، لبلوغ نهائي «البطولة الأغلى»، والتتويج باللقب الغائب منذ «نسخة 2007»، عندما تُوج «الأصفر» بـ «ثنائية» الدوري والكأس.

وشهدت الأيام الماضية اهتماماً إدارياً وفنياً كبيراً في «قلعة الفهود»، لاسيما بعد التعادل الصعب أمام الجزيرة في الجولة الماضية بالدوري، حيث حذر الجهاز الفني لاعبيه من القوة المتوقعة في مباراة اليوم أمام اتحاد كلباء، وطالب ميلوش لاعبيه بضرورة القتال من أجل فوز يضمن للفريق الاقتراب خطوة من اللقب، لتعويض الجماهير عن إخفاقات الماضي.

وعقد أحمد الشعفار رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً باللاعبين في التدريبات الأخيرة، وشدد على أهمية التحلي بالثقة، والأمل في تقديم مستوى متميز يُظهر وجهاً أكثر حضوراً للفريق في البطولة التي تطالب بها الجماهير لاستعادة موسم «الثنائية»، والتركيز في كل مباراة على حدة لمواصلة الفوز والنتائج الإيجابية في جميع المباريات هذا الموسم.

ومن جانبه، أكد الصربي ميلوش مدرب الوصل، جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة، مشيراً إلى أن شعار الوصل هو الأهم، ويتصدر عمل الجميع داخل «القلعة الصفراء».

وأضاف «الشعار يحتاج لمن يقاتل من أجله في المباريات والبطولات، وتعلمنا درساً قاسياً من وداع كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، ونحتاج لأن يستعيد الفريق جاهزيته الفنية وحضوره الذهني في بطولة مختلفة عن الدوري، ولها دوافع هائلة وكبيرة، خاصة أن الفريق المنافس يرغب في إنجاز التأهل إلى النهائي».

وأضاف: «حظوظ الفريقين متساوية، وتفكيرنا هو في كيفية مواجهة القوة الهجومية المتوقعة لفريق اتحاد كلباء الذي يجيد القتال في البطولة، ويكفي أنه أخرج فريقاً بقوة العين، وعلينا اللعب بحذر وتواضع واحترام كبير، ونسيان مسيرة الدوري، والتركيز في المباراة».