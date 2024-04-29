تمبروولفز يستعيد «ذكريات 2004»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



بلغ مينيسوتا تمبروولفز الدور الثاني من «البلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى منذ 2004، وذلك بعدما أنهى سلسلته مع فينيكس صنز 4-0، بالفوز عليه في المباراة الرابعة من أصل سبع ممكنة 122-116 في معقله.

وبفضل 40 نقطة من أنتوني إدواردز و28 نقطة من الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز، عاد تمبروولفز من فينيكس ببطاقة تأهله إلى نصف نهائي المنطقة الغربية، وذلك رغم جهود ديفن بوكر الذي سجل 49 نقطة لأصحاب الأرض، وكيفن دورانت الذي أضاف 33 نقطة.

وحسم تمبروولفز تأهله إلى الدور الثاني للمرة الأولى منذ خسارته نهائي المنطقة الغربية موسم 2003-2004 على يد لوس أنجلوس ليكرز، رغم إكماله الربع الأخير من دون مدربه كريس فينش الذي أصيب في ركبته بعدما أطاحه لاعبه مايك كونلي إثر اصطدام ببوكر.

وكان لإدواردز الدور الأبرز في الانتصار، بعدما سجل 31 من نقاطه الأربعين في الشوط الثاني، منهياً اللقاء بـ13 محاولة ناجحة من أصل 23، بينها سبع ثلاثيات من أصل 13 محاولة.

وبعدما كان متخلفاً بفارق ست نقاط في بداية الربع الثالث، سجل إدواردز ثلاثيتين على التوالي، وأضاف جايدن ماكدانييلز سلة استعراضية، ليتقدم تمبروولفز 68-66، لكن بوكر تعملق في هذا الربع بتسجيله 18 نقطة، ما جعل فريقه متقدماً 92-90 في نهايته.

وكان الربع الأخير متقارباً، وحاول صنز جاهداً أن يؤجل الحسم مدركاً التعادل 107-107 قبل 4.30 دقيقة على النهاية بثلاثية من رويس أونيل، لكن تمبروولفز رد بثلاثيتين من إدواردز وجايدن ماكدانييلز، ليتقدم 113-109 في طريقه لحسم المواجهة، وحرمان مضيفه من بلوغ الدور الثاني للموسم الرابع توالياً، في سلسلة بدأها ببلوغه نهائي الدوري عام 2021 حيث خسر أمام ميلووكي باكس 2-4.

وفي المنطقة الغربية أيضاً، أطلق لوس أنجلوس كليبرز مواجهته مع دالاس مافريكس من نقطة الصفر بإدراكه التعادل 2-2، بالفوز عليه في معقله 116-111، وذلك بفضل 33 نقطة لكل من بول جورج وجيمس هاردن، في لقاء فرّط خلاله الضيوف بتقدمهم بفارق 31 نقطة خلال الربع الثاني، لكنهم صمدوا في النهاية وخرجوا منتصرين رغم محاولات كايري إرفينج (40 نقطة) والسلوفيني لوكا دونتشيتش (29 نقطة مع 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة).

وفي المنطقة الشرقية، بات إنديانا بايسرز ونيويورك نيكس، على بُعد فوز من بلوغ الدور الثاني بعد تقدمهما 3-1 في سلسلتيهما مع ميلووكي باكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز توالياً.

وقدّم بايسرز مباراة تاريخية على أرضه، بعدما أمطر سلة باكس بـ22 ثلاثية ليحسم اللقاء الرابع 126-113، مستفيداً من استمرار غياب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو عن الضيوف للإصابة التي حرمتهم أيضاً من خدمات داميان ليلارد (أصيب في وتر أخيل خلال خسارة فريقه للمباراة الثالثة الجمعة بعد التمديد).

وفي فيلادلفيا، قدم جايلن برانسون مباراة تاريخية بعدما سجل 47 نقطة في فوز نيكس على مضيفه سيكسرز 97-92، ما فتح الباب أمام فريقه لحسم تأهله إلى الدور الثاني الثلاثاء على أرضه.

وبات برانسون أول لاعب في تاريخ نيكس يصل إلى هذا العدد من النقاط في الـ«بلاي أوف»، متفوقاً على برنارد كينج الذي سجل 46 نقطة عام 1984.