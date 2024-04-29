شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة

علي معالي (دبي)



تأهل شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد فوز «الفرسان» على البطائح 101- 86، و«العميد» على الوصل 87- 73، في «مربع الذهب»، ليلتقي شباب الأهلي والنصر مجدداً في ثاني نهائيات الموسم، بعد بطولة الدوري التي تُوج «الفرسان» بلقبها بعد سلسلة من المباريات انتهت لمصلحته 3-1.

ويلتقي شباب الأهلي مع النصر على اللقب مساء الأربعاء، في قمة جديدة وملتهبة بين الفريقين الكبيرين.

نجح شباب الأهلي في الفوز على البطائح، وتخطي حاجز الـ 100 نقطة، وكان الربع الأول الأكثر ندية بين الفريقين، حيث انتهى بالتعادل 28- 28، واستمر الصراع الربع الثاني الذي تفوق فيه «الفرسان» 27- 25، وجاء الربع الثالث أكثر إثارة، وتألق خلاله «الراقي»، إلا أن الفرسان خطفه بفارق نقطة «20- 19»، وفي الربع الرابع لعبت خبرة «الفرسان» في حسمه 26- 14، ويُحسب للبطائح المستوى المتميز هذا الموسم، والدخول ضمن «الأربعة الكبار»، في ظل تراجع الشارقة، وأدار المباراة طاقم دولي يضم حسن حاجي، محيي الدين خطاب وكوستاس، وراقبها الدولي داوود التميمي.

وأوقف النصر زحف «الإمبراطور»، والتقدم في 3 أرباع «21- 20 و31- 18 و19- 16»، في حين رجحت كفة الوصل في الربع الثالث 19- 16، وأدار المباراة الطاقم الدولي سالم الزعابي، محمد ريان، حمزة عباس، وراقبها الدولي حسين البلوشي.